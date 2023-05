Devin Haney no quiere que le digan a Haney ‘viejo’ y demerite su eventual victoria

El boxeador Devin Haney, campeón de peso ligero con etiqueta de indiscutido, exige que se le dé crédito a Devin Haney sin que se le diga viejo, pues eso podría restarle méritos a una posible victoria el 20 de mayo.

Estamos a menos de dos semanas del enfrentamiento entre el campeón de las 135 libras por el Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo y el monarca en esa división Vasyl Lomachenko, quien llegará a este choque a la edad de 35 años, por lo que algunos ya lo dan por derrotado.

Devin Haney defiende a Loma

Es extraño que entre rivales se defiendan, pero Haney quiere alegar que Loma no está viejo para que se le dé todo el crédito en caso de salir vencedor.

“Terence Crawford es más viejo que Lomachenko. ¿Está viejo? No. Nadie le dice viejo a Crawford, entonces no digan que Lomachenko está viejo. Pero hace un año no estaba viejo y se hizo viejo de la noche a la mañana”, acotó Haney a unos días de la pelea

‘The Dream’ explicó que “esto no funciona así y cuando le gane el 20 de mayo a Lomachenko, quiero que me den mi respectivo crédito”.

Pide Haney además que se le reconozca por joven

En sus intentos por defender a Lomachenko y que no lo tachen que que lo agarró “viejo” para pelear”, pidió que resalten en el mundo del boxeo, que él de por sí es un caso de éxito, pues al tener 24 años es un campeón indiscutido joven.

Lomachenko va como un hombre nuevo al duelo

Destaca además que Vasyl Lomachenko, con sus 35 años, se siente más peligroso que nunca, al dar a conocer que está en una nueva etapa de su vida, sin ego y sin situaciones que ahora lo convierten en una buena persona.