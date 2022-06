La salida de Raúl Gudiño de Chivas no fue ninguna sorpresa. El, ahora, exarquero del Rebaño Sagrado tomó la decisión de no renovar con el conjunto tapatío, por lo que el portero tendrá que buscar una nueva aventura en el futbol de nuestro país, y porque no, pensar en algún otro país.

Desde este martes (31 de mayo de 2022), los rojiblancos comunicaron a través de sus redes sociales la despedida del que fuera su guardamente los últimos cuatro años, después de una aventura por el balompié del Viejo Continente con el Porto, de Portugal, y el Apoel, de Chipre.

La emotiva carta de Raúl Gudiño a Chivas

Después de anunciar su salida del Rebaño Sagrado, Gudiño posteo en su cuenta de instagram un emotivo mensaje de despedida hacía la que fuera su casa y de hecho, el club que lo vio nacer como futbolista, pues sus primeros años como canterano los vivió ahí.

“No tengo más que decir GRACIAS a esta gran institución por todo su apoyo desde el primer día cuando tenía 11 años, pasando un gran recorrido por todas las fuerzas básicas y un gran proceso con muchos entrneadores y compañeros qu estuvieron ahí. Creeanme que siempre lo defendí a muerte y desde el día uno que entré a Verde Valle sabóa que iba a llegar al primer equipo para defenderlo”, aseguró.

La promesa que le hizo Raúl Gudiño a Jorge Vergara

Antes de debutar con el primer equipo y sin minutos en México, decidió cumplir su sueño de jugar en Europa y emigró al Viejo Continente con el Porto, donde se formó dentro de las inferiores del club. Luego tuvo la oportunidad de salir, como prestamo, al Apoel, equipo con el que jugó Champions League durante 45 minutos, pero antes su partido le hizo una promesa a Jorge Vergara.

“Supe que regresaría algún día, no sabía si sería pronto o iba a tardar tiempo, pero sabía que lo iba a hacer para debutar en primera divisón con el equipo que me vio nacer como portero. Lo dije en su tiempo y muy pocos saben, pero lo prometí a Jorge Vergara (QEPD) que iba a regresar a portar esta camiseta y lo logré, cumplí mi sueño”, agregó el arquero.