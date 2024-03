Raúl Jiménez le cierra la puerta a Chivas: “No, gracias”

El sábado pasado Raúl Jiménez reapareció con el Fulham en la victoria de su equipo sobre el Tottenham en la Premier League, ahora el exdelantero de las Águilas del América ha dado declaraciones candentes sobre su actualidad y el futuro cercano. En el marco de los tres clásicos nacionales que disputaron los azulcremas y las Chivas en cuestión de días, el ‘Lobo de Tepeji’ dijo que no se ve reforzando a los rojiblancos si en algún momento regresa a México.

De momento, tiene claro que desea permanecer en la isla durante al menos dos años, lo que le resta de contrato con su actual club, mismo que incluso tiene una opción para una tercera temporada más. Jiménez tiene 32 años y en su estancia en el Viejo Continente ya hizo paradas en España, donde no le fue del todo bien, Portugal e Inglaterra. Cabe mencionar que no estará con la Selección Mexicana para las semifinales de Nations League frente a Panamá el jueves 21 de marzo.

“Ahora me veo aquí en Europa el mayor tiempo posible, tengo contrato esta temporada. También la próxima y otra con opción, es decir, podrían ser mínimo dos años más aquí y los quiero cumplir, después de eso ya veremos”, confesó el hombre que precisamente le marcara un golazo de chilena a los propios canaleros hace aproximadamente 10 años en la cancha del Estadio Azteca. “No me veo en ningún otro equipo que no sea América. Tengo pasado americanista y de ahí soy”.

Raúl Jiménez le dice ‘No’ a Chivas

A pesar de no esconder su deseo de terminar su andar como jugador en el futbol de élite, no descartó un posible regreso al país para cerrar su etapa profesional. Sin embargo, Jiménez dijo se sinceró sobre la idea de algún día llegar a vestir la playera de las Chivas del Guadalajara. Vale recordar que en hace poco tiempo Cristian ‘Chicote’ Calderón pasó de Verde Valle a Coapa.

“Si en algún momento se llagara a dar, les diría que no gracias, tengo otros objetivos, otra cosa en mente”, reconoció el artillero hidalguense.

