Raúl Jiménez se convierte en un histórico de la Nations League

Raúl Jiménez sigue escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del fútbol mexicano. El delantero con su doblete en la final del Final Four de la CONCACAF Nations League ante Panamá para darle el campeonato a la Selección Azteca . Se convirtió en el primer jugador en anotar cuatro goles en una Final Four de este certamen desde su creación, consolidándose como una figura clave para los dirigidos por Javier Aguirre. Este hito no solo resalta su calidad, sino también su capacidad para aparecer en los momentos más importantes.

Te puede interesar: Entrevista con Luis Ángel Malagón Post-partido | Final de la Concacaf Nations League

Con estos tantos, Jiménez alcanzó los 39 goles con la camiseta del combinado nacional, colocándose como el tercer máximo goleador en la historia de México, solo detrás de leyendas como Jared Borgetti y Javier Chicharito Hernández. Su rendimiento en este certamen, es un reflejo del gran nivel que el goleador mantiene a nivel de clubes que puedo reflejar en estos partidos.

Entrevista con Luis Ángel Malagón Post-partido | Final de la Concacaf Nations League

Raúl, una historia de superación constante

El atacante, quien actualmente milita en el Fulham de la Premier League, ha sabido superar lesiones y momentos complicados para mantenerse como una pieza fundamental en el esquema del Vasco. Su regreso a la titularidad y su rendimiento en la Nations League son una muestra de su resiliencia y de constancia.

Este torneo no solo fue la oportunidad de levantar otro campeonato, sino también de reafirmar su dominio en la confederación que había perdido tras no poder conquistar este título que se le negó durante varios años desde su creación. Además, Jiménez fue premiado con el reconocimiento del Mejor Futbolista del torneo para finalizar su participación de la mejor manera.

Te puede interesar: El mensaje de Raúl Jiménez tras conquistar la Nations League con Selección Mexicana