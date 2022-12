Raúl Jiménez regresa con los Wolves tras el Mundial de Qatar 2022

Tras la eliminación de México de la Copa del Mundo de Qatar 2022, los jugadores han regresado con sus respectivos clubes para continuar con las temporadas. Este 7 de diciembre se confirmó el regreso del lobo mexicano, Raúl Jiménez, con los Wolves.

El Wolverhampton necesita retomar los triunfos y salir del fondo de la tabla de la Premier League. El entrenador, Julen Lopetegui llegó al equipo para enderezar el camino y mejorar el funcionamiento del equipo. Previo al arranque del Mundial de Qatar 2022, mencionó que prefería que Raúl no fuera con México pues consideraba que aún no se había recuperado en su totalidad de su lesión y no tenía ritmo de juego.

Un mes después, vuelve a contar con Raúl Jiménez para los entrenamientos y preparación del equipo.

Raúl Jimenez regresa a Wolves

A través de las redes sociales del equipo inglés, compartieron un video del delantero entrenando en las instalaciones del gimnasio. En la cuenta oficial del club pusieron de mensaje un “Bienvenido de vuelta”. A lo que el mexicano respondió “Encantado de estar de vuelta”.





Jiménez no ha tenido mucha participación en esta temporada con su club por la recuperación que ha tenido de su problema de pubalgia. Solo ha podido tener minutos en cuatro partidos, tres en la Premier League y uno en la Copa de la Liga marcando solo un gol. En el Mundial solo disputó 75 minutos entre los tres juegos.

El conjunto de Wolves necesita iniciar con el pie derecho tras el parón por la justa mundialista, pues se encuentra en el último lugar de la Premier League. En sus primeros 15 partidos de la temporada solo logró ganar dos juegos, empató cuatro y perdió nueve.

