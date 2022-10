Raúl Jiménez regresará a México para seguir con su recuperación

Se ha confirmado que Raúl Jiménez recibió la autorización de los Wolves para realizar terapia de recuperación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) donde será vigilado por el cuerpo técnico y médico de la Selección Mexicana.

El objetivo es acelerar el proceso de recuperación de la pubalgia que le afecta y poder contar con él en la preparación final de la escuadra mexicana que se realizará en Girona, España, claro esta si se logra recuperar totalmente.

La idea es que el ‘Lobo Mexicano’ se una a Héctor Herrera y Manuel ‘Tecatito’ Corona en el CAR para realizar trabajos especiales ya con las órdenes del técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino y con el trabajo de recuperación que realicen poderlos tener en cuenta para los encuentros ante Polonia, Argentina y Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022.

Raúl Jiménez con una fisura en el cráneo

En una entrevista, Raúl Jiménez habló sobre su lesión que sufrió en la cabeza y señala que todavía tiene una pequeña fisura en el cráneo.

“Hice partidos de pretemporada con una banda que ha ido cambiando. Antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda, tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado y es de protección y no haya un golpe crítico. Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos”, declaró el delantero mexicano a Star +

Raúl Jiménez reconoció que el momento en el que sintió más miedo fue cuando en le dijeron que empezaría a realizar trabajos con la cabeza y balón.

“La primera vez que me dijeron que me darían balones para cabecear fui con miedo de ver qué pasa y al ver que no pasaba nada ya fue normal. Entrar al campo, ir sin miedo e incluso sigo yendo a la misma zona de primer poste, la zona donde fue el accidente”, concluyó.