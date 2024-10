Raúl Jiménez revela lo que le dijo Pep Guardiola tras su increíble asistencia ante Manchester City

El pasado sábado 5 de octubre del 2024, Raúl Jiménez se volvió viral en redes sociales luego de dar una lujosa asistencia de taco en el partido de Fulham vs Manchester City. La anotación fue al minuto 26 y fue una gran definición de Andreas Pereira.

Aunque, terminó perdiendo 3-2 el mexicano, Pep Guardiola lo elogió en conferencia de prensa por estar recuperando su nivel. Pero, parece que eso no fue todo, pues este viernes 11 de octubre del 2024, en conferencia de prensa con la Selección Mexicana, Raúl Jiménez reveló lo que le dijo el entrenador.

El atacante detalló que Pep se le acercó al finalizar el encuentro para darle sus impresiones de la forma en que jugó y reveló que le daba gusto que estuviera recuperando su nivel, por lo que le recomendó seguir por ese camino.

“Se me acercó al final, sabemos el gran entrenador, la carrera que tiene que a forjado. Y siempre es un halago para uno como jugador que se acerque, en este caso que te diga las impresiones que tuvo en el partido de cómo jugué, de qué le daba gusto que estuviera regresando a ese nivel que había mostrado y que siguiera por ese camino. Simplemente eso, fue básicamente lo qué me dijo y contento de que no solo la gente de mi club, sino también de fuera le guste mi actuación”.

