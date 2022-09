Raúl Jiménez tendría ultimátum de la Selección Mexicana

De cara a la Copa del Mundo de Qatar, la Selección Mexicana sigue generando dudas en busca de la convocatoria final. Luego de las bajas de Rogelio Funes Mori, Luis Romo, Jorge Sánchez, Raúl Jiménez y Héctor Herrera, el delantero del Wolverhampton ya tiene ultimátum para saber si llega al Mundial.

Con información de David Medrano, Raúl Jiménez va a tener como límite el 14 de noviembre para subirse a la lista de los 26 futbolistas que disputan la Copa del Mundo.

El delantero de los Wolves de la Premier League presenta una molestia en la rodilla, por la cual no ha tenido actividad desde el pasado 31 de agosto.

Sin embargo, para Gerardo Martino es importante no alentar al atacante rumbo a la competencia de Qatar 2022.

“La lesión preocupa, pero el objetivo es ayudar a que se pueda recuperar y que no tire la toalla, que piense en que va a llegar. Que no le cambie la cabeza Cuando fui a comer con él estuvo positivo y hay que atender su lesión y no debe dejar de ser positivo”, dijo el ‘Tata’ en conferencia de prensa.

Jugadores lesionados en la Selección Mexicana

Además de sufrir la baja de Raúl Jiménez, quien es una incógnita para llegar al Mundial de Qatar 2022, otra futbolistas abandonaron la concentración de la Selección Azteca durante la presente Fecha FIFA.

El delantero de Monterrey, Rogelio Funes Mori, se encuentra fuera de actividad debido a que presenta una lesión desde el pasado 17 de agosto, fecha en la que los Rayados disputaron la Jornada 9 frente a Toluca en el Apertura 2022.

Por su parte, la baja de Luis Romo fue causada en la Jornada 14 de la Liga BBVA MX. El mediocampista del equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich, tuvo que abandonar el juego ante Juárez tras presentar molestias musculares.

En lo que respecta a los jugadores que militan en Europa, Jorge Sánchez presenta problemas en una de las rodillas, así lo dio a conocer el entrenador de Ajax, Alfred Schreuder.

Finalmente, Héctor Herrera, quien milita con el Houston Dynamo, sufrió una lesión en la pierna derecha que no le ha permitido jugar.

