Tiene sangre argentina, nació en Estados Unidos, pero podría elegir jugar para México

Los jugadores naturalizados ya son una realidad dentro de la Selección Mexicana. Nombres como Santiago Gimenez, Germán Berterame o incluso Álvaro Fidalgo se encuentran asentados en el combinado nacional a pesar de no haber nacido en tierras aztecas. En este contexto, México ya le ha empezado a echar el ojo a un juvenil de 17 años que se destaca en la MLS y que también puede representar a Argentina y a Estados Unidos.

Jude Terry impresionó a propios y a extraños durante la Jornada 7 de la liga estadounidense. El juvenil marcó un golazo para LAFC en la derrota de su equipo por 2-1 ante Portland Timbers. El entrenador Marc Dos Santos le dio una oportunidad luego de que decidiera darle descanso a sus estrellas de cara a los Cuartos de Final de la Concachampions contra Cruz Azul y el joven mediocampista aprovechó para lucirse.

Jude Terry, jugador de LAFC|LAFC

El joven que impresiona a todos en la MLS

Su equipo caía por 1-0 al descanso, pero Terry salió al complemento decidido a cambiar la historia. Lo hizo con un derechazo desde fuera del área que tomó una curva imposible de atajar para el portero y que se terminó metiendo en el ángulo superior izquierdo.

Su magnífico remate significó el 1-1 parcial, ya que Kristoffer Velde había abierto el marcador para los locales en la primera mitad. Sin embargo, Kevin Kelsy logró darle el triunfo al Timbers en el sexto minuto de adición del segundo tiempo, aunque todos pusieron el foco sobre Terry y su aparición en la MLS.

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¿Quién es Jude Terry y por qué puede representar a México?

Terry nació en Chula Vista, California, por lo que puede representar a Estados Unidos. Sin embargo, el joven mediocampista viene de una familia futbolera gracias a su padre, quien es argentino. Sin embargo, también tiene la posibilidad de representar a México en un futuro y esto es gracias a la nacionalidad de sus abuelos maternos.

Terry creció a cinco minutos de la frontera y, desde muy pequeño, se acostumbró a viajar a México para competir en torneos juveniles. Todas estas experiencias fueron de utilidad para aprender el español y mantener cercanía con el lado mexicano de su familia.

Terry tiene triple nacionalidad|LAFC

El sueño de Terry a nivel selecciones

Su abuelo, Carlos Alberto Terry, jugó en el ascenso del futbol argentino. Su padre siguió una linea similar, habiendo sido futbolista profesional de la categoría indoor. La influencia paterna fue determinante para que el juvenil hoy esté en boca de todos.

Según la página oficial de la MLS, Terry representa actualmente a Estados Unidos, pero no pierde la esperanza de ser llamado por la Selección Argentina en un futuro. El propio jugador de LAFC reveló que su ídolo de la infancia es Lionel Messi, aunque también es un gran admirador de su padre.

De todos modos, la Federación Mexicana de Futbol sigue de cerca el desarrollo de Terry y no darán por perdida la pelea por apropiarse de este talento que ya empieza a despertar el interés de los equipos más imponentes de Estados Unidos.

