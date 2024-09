Ravens vs Chiefs: Fecha y horario del primer partido partido de la Temporada 2024 de la NFL

Regresa la NFL. Se terminó la espera para los amantes de este deporte, cuando los Kansas City Chiefs, actuales campeones, luego de vencer a los 49ers, en el Super Bowl LVIII, se enfrenten a uno de los candidatos a llevarse el título de la Temporada 2024, los Baltimore Ravens.

El encuentro entre estás dos grandes franquicias del Futbol Americano de los Estados Unidos, marcara el Kick Off de un nuevo año, y será este jueves 5 de septiembre, en punto de las 6:20 PM (tiempo del centro de México) desde el Arrowhead Stadium.

¿Cómo llegan los Ravens y los Chiefs a la Semana 1 de la NFL?

Estas dos franquicias parten como favoritas para llegar al Super Bowl LIX, del lado de la Conferencia Americana; de hecho se asegura que este mismo duelo podría ser el encuentro por Campeonato de la AFC en enero del próximo año, la última cita antes del Gran Partido por el Vince Lombardi.

Entre los ‘fichajes’ más destacados del año dentro de la NFL, los Ravens se llevaron uno de ellos. Se trata del ahora excorredor de los Titans, Derrick Henry, quien ganó el premio al Mejor Jugador Ofensivo de la Temporada en el 2020, con más de dos mil yardas por tierra y 17 touchdowns.

Por su parte, los Chiefs si bien en la agencia libre no trajeron a algún jugador de mucho renombre, en el Draft 2024, se hicieron del receptor Xavier Worthy. El WR llegó como la primera selección de Kansas City en dicho Draft, como la 28 global, y de quien esperan muchas cosas, y una gran combinación con Patrick Mahomes.

El resto de partidos de la Semana 1 de la Temporada 2024 de la NFL

Ravens vs Chiefs | Jueves 5 de septiembre | 6:20 PM

Packers vs Eagles | Viernes 6 de septiembre | 6:15 PM (Partido en Brasil)

Semana 1 NFL 2024 | Domingo 8 septiembre

Steelers vs Falcons | 11:00 AM

Vikings vs Giants | 11:00 AM

Jaguars vs Dolphins | 11:00 AM

Patriots vs Bengals | 11:00 AM

Cardinals vs Bills | 11:00 AM

Texans vs Colts | 11:00 AM

Titas vs Bears | 11:00 AM

Panthers vs Saints | 11:00 AM

Raiders vs Chargers | 2:05 PM

Broncos vs Seahawks | 2:05 PM

Commanders vs Buccaneers | 2:25 PM

Cowboys vs Browns | 2:25 PM

Rams vs Lions | 6:20 PM

Jets vs 49ers | Lunes 9 de septiembre | 6:15 PM