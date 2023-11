Cobertura Ravens vs Chargers EN VIVO | Sunday Night Football, Semana 12 NFL 2023

El pasado jueves 16 de noviembre arrancó la Semana 12 en la temporada 2023 de la NFL con triple cartelera en el Día de Acción de Gracias: Green Bay Packers vs Detroit Lions, Washington Commanders vs Dallas Cowboys y Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers fueron los duelos; ahora, este domingo 26 de noviembre es el turno del partido Baltimore Ravens vs Los Angeles Chargers para cerrar la actividad dominical en la doceava semana de la presente campaña en los emparrillados.

El Estadio SoFi será la sede para el encuentro entre dos franquicias de la Conferencia Americana: Chargers en el Oeste y Ravens en el Norte. A las 19:20 horas, en el tiempo del centro de la República mexicana, será la patada inicial del doceavo juego de domingo por la noche en la temporada 2023 de la NFL.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 11

Te puede interesar: Tom Brady considera mediocre al nivel de la NFL actual

Pronósticos Ravens vs Chargers | Sunday Night Football, Semana 12 NFL 2023

Para el duelo de este domingo 26 de noviembre en Los Ángeles, los visitantes parten como favoritos por 3 puntos; además, la línea de puntos está marcada en 48.5. La victoria de los Ravens tiene un momio de -163; es decir, para recibir $100 se deben apostar $163; mientras que el triunfo de los Chargers tiene una paga de +140: por cada $100 ingresados hay $140 de ganancia.

A lo largo de la temporada regular, los Ravens han sufrido la baja de Trenton Simpson, Tyus Bowser, J.K. Dobbins, Andrew Vorhees, Nick Moore, entre otros, quienes estarán fuera el resto del año; por su parte, los Chargers han perdido a elementos como Nick Vannett, JT Woods y Corey Linsley.

Te puede interesar: El Superbowl se podría jugar en la ciudad de Londres

Para el duelo de este domingo 26 de noviembre, Ravens llega con ocho victorias y tres derrotas, mientras que los Chargers registran cuatro triunfos y seis descalabros luego de la Semana 11 en la temporada 2023 de la NFL.