Ray Kerr: De vender en un 7-eleven a ponchar a Shohei Ohtani, la formidable historia del pitcher de los Bravos de Atlanta

Por sus manos los dólares y los centavos corrían, acomodaba en los refrigeradores las bebidas de diferentes tipos y los largos turnos eran su día a día, pero un nuevo llamado a las Grandes Ligas y una persistencia en alcanzar sus sueños le permitió al lanzador de los Bravos de Atlanta Ray Kerr hoy estar en la rotación del equipo en la serie ante los Dodgers de Los Angeles destacando su reciente labor en la que ponchó a la estrella Shohei Ohtani.

Te podría interesar: Sigue EN VIVO el duelo de Cleveland vs Chicado, juego 3 en la Serie Divisional

El lanzador zurdo Ray Kerr refleja una de esas grandes historias en el mundo del deporte por la tenacidad que mostró, pues cuando pensaba que su destino era el beisbol, diferentes situaciones lo alejaron de la lomita y se puso a trabajar como empleado en un 7 eleven como vendedor y acomodador, trabajo que es muy digno, pero que contrasta con sueño en los diamantes.

Te invitamos a leer: Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 7 de octubre del Juego 4 de Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto en playoffs de la MLB 2026; marcador online

Kerr también barría y hacía labores múltiples en un cine, todo esto después de estudiar la preparatoria.

En 2017, luego de que el entrenador en Lassen Community College hablará con él, el lanzador juvenil llegó a superar las 90 millas por hora como pitcher, lo que claramente llamó la atención de Marineros de Seattle que lo reclutó en ese año 2017.

Te podría interesar: Sigue EN VIVO el juego de Dodgers vs Bravos

No fue sino hasta el 2022 que los Padres de San Diego se hicieron de sus servicios y logró debutar en Grandes Ligas, pasó que había validado todo el esfuerzo que tuvo años atrás y que ha sido público por su historia de resiliencia.

Atlanta lo firman, se lesiona y congela a Shohei Ohtani en la Serie Divisional

En el año 2023 los Bravos de Atlanta lo firmaron y un año después sufrío la temible lesión de Tommy John, lo que lo apartó por meses y se llegó a especular sobre el destino que tendría el pitcher ante esa cirugía, sin embargo demostró una vez que se podía reponer y con salidas de calidad ha logrado colocarse este 2026 entre los abridores de Atlanta, a tal punto de tirar ante Dodgers.

Ese encuentro sucedió el pasado domingo 4 de octubre cuando Ray Kerr, de 32 años abrió el juego dos de la Serie Divisional ante Los Angeles, logrando una labor de dos entradas dos tercios, en los que permitió dos hits ademas de entregar un pasaporte y ponchar a cuatro rivales, entre los que estaban el estelar japonés Ohtani quien no logró conectar ante los lanzamientos de este hombre nacido un 9 de octubre de 1994 en Sacramento, California.