En Rayados apoyan los microciclos de la Selección Mexicana

El futbolista de Rayados fue uno de los 15 elementos que acudieron a inicios de semana a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) para ponerse a disposición por primera vez del nuevo entrenador de la Selección Azteca.

“Hay que ser honestos de cómo te sientes físicamente para poder llevar un buen proceso y también que es difícil para el profesor que los jugadores puedan asistir en ese tipo de convocatorias, algunos no pudieron como los que están en el extranjero o los que tenían Concachampions”, señaló en la conferencia de prensa de este miércoles.

‘Ponchito’ González señaló que se sintió muy bien de regresar al CAR tras años de no ser parte de las selecciones nacionales y que lo motiva comenzar un nuevo proceso de cara al Mundial del 2026.

“Ponchito” González apunta al Mundial 2026

En especial porque el talentoso volante mexicano está viviendo uno de sus mejores torneos con los Rayados al llevar cinco goles y una asistencia en apenas 10 jornadas del Clausura 2023, aprovechando la regularidad que ha tenido con Víctor Manuel Vucetich como estratega.

“En lo personal estoy a la disposición, sean cinco minutos o todo el partido, siempre intento aportar mi granito de arena, ya no me ha tocado lesiones, me ha tocado mostrar mi futbol, se tiene que diferenciar algunos jugadores para darles descanso, esa decisión no nos corresponde, solo nos toca aportar el máximo”, apuntó al respecto.

El jugador del Monterrey también indicó estar concentrado para su compromiso de esta fecha ante los Tuzos y que todavía no pueden adelantarse a lo que se viene para el Clásico Regio.

“Como se ha manejado en los últimos torneos, si entras bien, haces una buena liguilla, hay que mantenernos en esa senda, con ese esfuerzo, hacer un buen partido en Pachuca, mantenernos en la parte alta, será consecuencia de partido a partido”, concluyó González.

Con la intención de seguir en el liderato de la tabla, los Rayados visitarán al conjunto hidalguense este domingo en duelo de la Jornada 11.