Rayados buscaría fichar a jugador del Tottenham de la Premier League

La nueva era de Rayados de Monterrey arranca este Apertura 2023. El primer movimiento fue la llegada de Fernando ‘Tano’ Ortíz, como su nuevo estratega, en lugar de Víctor Manuel Vucetich, quien se fuera por las formas en las que cayó, ante Tigres, en las semifinales del Clausura 2023.

Con el DT que querían en el banquillo, ahora viene buscar la plantilla que el nuevo entrenador quiere para poder cumplir los objetivos planteados, que sin dudas, es el título de la Liga BBVA MX. Además de que el siguiente año estará en la Concachampions, donde también peleará por un campeonato más.

Rayados podría buscar fichar a Lucas Moura para el Apertura 2023

De acuerdo con distintos rumores, lo de la Sultana del Norte buscarían convencer a Lucas Moura, atacante brasileño que no renovó con el Tottenham de la Premier League, por lo que en caso de arribar con los regios sería de forma gratuita.

El futolista de Sau Paulo estuvo con los Spurs desde el 2018, donde llegó a la Gran Final de la Champions League de 2019, pero que desafortunadamente perdió ante el Liverpool; luego de unas semifinales épicas con el Ajax, que gracias a un tanto de él, consiguieron su pase al partido por el título.

Altas y bajas de Rayados para el Apertura 2023

El mercado de fichajes de este verano para Rayados no ha estado tan activo. Se especuló de una posible salida de Jesús Gallardo, al no haber renovado aún con ellos. La única baja confirmada hasta el momento es la de Hugo González, quien es nuevo portero del Mazatlán, pero que no estaban con los de Monterrey, pues estaba prestado con Necaxa.

El que también abandonó la institución es Duván Vergara, que será nuevo futbolista de Santos Laguna. Y de altas para los de la Pandilla solo se encuentra la del ‘Tano'.