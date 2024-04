Los equipos que pueden asegurar su boleto a la fase final en la jornada 15 | Clausura 2024

Quedan tres jornadas por disputarse para que se terminé el torneo regular del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Tras 14 jornadas disputadas ya hay dos equipos que tienen asegurado su lugar en la fase final del Clausura 2024 y hay tres clubes que ya están eliminados al no tener posibilidades matemáticas para poder pelear por un lugar al Play In.

Los dos equipos que ya aseguraron su lugar al Play In son: Toluca y América. Ambos equipos tienen 29 puntos conseguidos tras la jornada 14. Por lo que en caso de que perdieran sus últimos partidos, aún se mantendrían en los primeros diez lugar que son los que avanzan a la fase final.

Por otra parte, los equipos que ya no tienen posibilidades son: Puebla con cinco puntos conseguidos, Tijuana con ocho puntos y Atlas con diez puntos. Los tres equipos aun con las tres jornadas por disputarse, matemáticamente ya no pueden conseguir su pase.

Los equipos que pueden asegurar un boleto en la jornada 15

Para la jornada 15 se tienen los siguientes partidos: Querétaro vs Mazatlán, Necaxa vs Santos, Puebla vs Cruz Azul, Pachuca vs Chivas, América vs Toluca, Monterrey vs Tigres, Atlas vs Atlético de San Luis, Pumas vs León y Juárez vs Tijuana.

Los equipos que pueden asegurar su boleto en el Play In en la jornada 15 son Rayados, Cruz Azul, Pachuca, Necaxa y Tigres.Aunque los cinco equipos tienen enfrentamientos complicados y podrían no asegurar su boleto.

En el caso de Rayados, con una victoria o empate termina asegurando su boleto, pero si llega a perder, tendría su boleto al Play In si Pumas o León empatan o pierden su partido.

En el caso de Cruz Azul, con la victoria asegura su boleto. En caso de empatar, necesita que Pumas o León pierdan para tener su entrada a Play In. Mientras que en caso de perder, sería hasta la jornada 16 que pueda conseguir su pase.

En el caso de Pachuca, Necaxa y Tigres, los tres equipos necesitan la victoria y que Pumas o León pierdan. En caso de que alguno de los tres empate o pierda, tendría que esperar hasta las demás jornadas.

