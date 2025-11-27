Rayados de Monterrey vs América: Alineaciones del partido de Cuartos de Final del Apertura 2025

La Liguilla del Apertura 2025 arranca con uno de los duelos más llamativos y parejos de los Cuartos de Final, Monterrey contra América, un partido que llega con mucho peso por el nivel y la historia reciente de ambos equipos. El BBVA será el escenario del primer capítulo de esta serie, donde Rayados intentará aprovechar su localía y las Águilas buscarán dar un golpe de autoridad desde el inicio.

Domenec Torrent y los Rayados (5°) llegaron a la Liguilla tras un cierre de temporada complicado, en el que solo pudieron sumar una victoria, dos empates y dos derrotas que los hicieron caer posiciones en la tabla. El golpe más duro fue el 4-2 que les propinó Chivas en la última jornada en el Estadio Akron. Además, Monterrey no podrá contar con Lucas Ocampos, quien quedó fuera debido a un accidente reciente .

André Jardine y su equipo (4°) también terminaron la fase regular con altibajos, dos victorias, un empate y dos derrotas, incluida la caída ante Toluca por 2-0 que los alejó de pelear por el liderato general. Aun así, el panorama mejora para los azulcremas, ya que Alejandro Zendejas, Henry Martín y Álvaro Fidalgo están recuperados y listos para encarar la Liguilla, tal como confirmó el propio Jardine en conferencia de prensa.

Los 11 de Monterrey

Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, John Estefan Medina, Sergio Ramos, Fidel Ambriz, Oliver Torres, Sergio Canales, Jesús Corona, Jorge Agustin Rodríguez y German Berterame.

Los 11 de América

Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Igor Lichnovsky, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Brian Aguirre y Rodrigo Aguirre.