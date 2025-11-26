ÚLTIMA HORA: Estrella de Rayados se fractura en emergencia familiar y es baja contra el América

El Club de Futbol Monterrey informó que el jugador Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha a raíz de un percance ocurrido mientras atendía una emergencia familiar. Según el parte difundido, la lesión requirió atención médica inmediata y el futbolista será sometido a una intervención quirúrgica; su reincorporación al trabajo con el primer equipo estará sujeta a la evolución clínica y al seguimiento de los especialistas.

De acuerdo con el comunicado, el cuerpo médico del club evaluó al jugador tras el incidente y determinó que la fractura del radio demanda una reparación quirúrgica para asegurar que quede bien y minimizar el riesgo de secuelas funcionales en la muñeca dominante.

La ausencia de Ocampos obligará al cuerpo técnico a ajustar la planificación deportiva a corto plazo, tanto en sesiones de entrenamiento como en la convocatoria para los próximos compromisos oficiales en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX , en donde se medirá a las Águilas del América en los Cuartos de Final.

¿Cuánto tiempo estará de baja Lucas Ocampos?

El club no hizo estimaciones públicas sobre el tiempo de baja, remarcando que cualquier previsión dependerá de los resultados postoperatorios y de la respuesta del proceso de rehabilitación.

Monterrey informará cualquier avance que presente el extremo argentino y será comunicado oportunamente por los canales oficiales del club.

¿Cuál fue el rendimiento de Lucas Ocampos en el Apertura 2025?

Lucas Ocampos cerró el Apertura 2025 como pieza ofensiva clave de Monterrey, aportó cinco goles y seis asistencias en la fase regular, con catorce titularidades y cerca de 900 minutos.

Su doblete contra Mazatlán (J5) evidenció su olfato goleador; además mejoró centros y pases filtrados, aportando polivalencia por las bandas. Llegaba a la Liguilla con confianza y como alternativa táctica importante, pero su repentina lesión lo tiene en duda para volver a tener actividad en el 2025.

