Rayados está dispuesto a pagar hasta 10 millones por este delantero estrella: sonaba para Real Madrid

Pedro Guilherme Abreu dos Santos, o mejor conocido como Pedro, es el futbolista que Rayados de Monterrey quiere sumar a su plantilla y que en un pasado fue buscado por el Real Madrid. El equipo de Domenec Torrent viene de conseguir su primera victoria ante Atlético San Luis en el Torneo Apertura 2025 , pero pese a ello, sigue insistiendo en el mercado de fichajes para armar un equipo competitivo.

Según cuenta el periodista Axel Solís en su cuenta personal de X, Rayados ya ha puesto sobre la mesa una oferta de 10 millones de dólares por Pedro Guilherme, actual delantero del Flamengo de Brasil. Sin embargo, el equipo de Nueva León no estaría solo en la carrera, pues Zenit de Rusia también habría ofrecido la misma cantidad de dinero por el delantero brasileño de 28 años. Por otro lado, el futuro de Nelson Deossa no está confirmado en Rayados .

@pedroguilherme Pedro Guilherme es el delantero que Rayados busca para el Apertura 2025

¿Está cerca Pedro Guilherme de ser jugador de Rayados?

Si bien es cierto que Rayados ofreció está cantidad de dinero por Pedro, aún no hubo respuesta del Flamengo. Además, Filipe Luis, entrenador del primer equipo, volvió a incluir a Pedro en la convocatoria tras haber tenido diferencias con su persona. Y no es solo eso, ya que el delantero fue el encargado de anotar el único gol en el clásico ante Fluminense para darle la victoria al Mengao tras ingresar desde el banco. Por lo que su salida no está cerca.

Pedro Guilherme fue buscado por el Real Madrid tiempo atrás

Su mejor año fue en 2018, cuando se proclamó ‘pichichi’ del campeonato carioca y además, fue elegido como ‘Jugador Revelación’ del Brasileirao a pesar de haberse lesionado a mitad del torneo. Sin embargo, no fue una lesión cualquiera, ya que el brasileño se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla y estuvo siete meses de baja. En ese momento, era buscado por el Real Madrid e incluso, su fichaje ya estaba prácticamente cerrado.

“En aquel momento, habíamos llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Ya habíamos hablado con la familia y con el Fluminense (dueño de su pase en ese momento). Sólo faltaba firmar”, se lamentaba Márcio Giugni, agente de Pedro Guilherme. Incluso el propio jugador se mostró muy triste durante ese momento de su carrera.

“Dejé ese partido llorando, recuerdo que volví al avión llorando, preocupado. Y luego hice el examen médico el lunes, que descubrió que me había desgarrado el ligamento cruzado, una lesión que había estado inactiva durante 6 a 8 meses. En el momento más feliz de mi vida llegó este momento más triste… Si hubiera ido al Real Madrid, ciertamente no estaría viviendo lo que estoy viviendo hoy”, revelaba Pedro.