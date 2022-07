Estudio revela el favorito para ganar el Apertura 2022

Falta un día para que arranque el Apertura 2022. La Liga BBVA MX está de regreso y claro, el Viernes Botanero vuelve a las pantallas de Azteca Deportes. No te pierdas el inicio del torneo mexicano con el Necaxa vs Toluca y el Mazatlán vs Puebla por Azteca 7, aztecadeportes.com , la App Oficial de Azteca Deportes y nuestro canal de Youtube.

El Atlas buscará hacer historia. A lo largo de los torneo cortos solo existen tres bicampeones: Pumas fue el primero en lograrlo en el 2004, luego el León entre el Apertura 2013 y el Clausura 2014; y ahora los rojinegros, por lo que los equipos de la Liga BBVA MX buscarán quitarle el trono a los Zorros.

De acuerdo a FiveThirtyEight, portal especializado en análisis deportivos, políticos y económicos, ademáss de encuestas, reveló que entres los 18 conjuntos de la Primera División del futbol mexicano, Rayados es el favorito para conquistar el Apertura 2022.

Esto gracias a que tienen una de las mejores platillas del nuestro balompié, no solo de México sino del Continente, y eso suma lo ganador que ha sido a lo largo de los años su entrenador Víctori Manuel Vucetich.

En la lista le sigue, su vecino del norte, los Tigres. El conjunto dirigido por Miguel Herrera parte como segundo favorito para conquistar la Liga MX; en el tercer sitio, y gracias a sus refuerzos de último minuto aparecen las Águilas del América, que con Fernando Ortiz han mostrado otra cara.

Equipos menos favoritos para ganar el Apertura 2022

Dentro del listado, los conjuntos que menos probalidades tienen para conquistar la Liga BBVA MX son Querétaro, quienes estarán estrenando técnico, con Mauro Gerk; el Toluca, pues a pesar de ser el club que más se reforzó su malos torneos los ponen lejos terminar la sequía de 12 años; y por último el FC Juárez, ya que los fronterizos han pagado la multa por el descenso en los pasados dos años.

