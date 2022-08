Rayados ya habría aceptado oferta de Rusia por César Montes

El futuro de César Montes podría ser anunciado en las próximos semanas, ya que según distintos reportes, Rayados habría aceptado la oferta que llegó por el defensa desde el futbol de Rusia hace algunos días.

Al ‘Cachorro’ lo buscan en el Dinamo de Moscú y desde hace unos días, el propio Duilio Davino confirmó que existe un interés por parte del equipo ruso para hacerse de sus servicios para la temporada que está por arrancar.

Rayados habría dicho sí a la oferta del Dinamo de Moscú

Según medios locales, Rayados ya habría aceptado la oferta del Dinamo de Moscú por César Montes, que sería aproximadamente de 10 millones de dólares, aunque habría unos temas por resolver antes de hacerlo oficial, tomando en cuenta la situación que se vive en Rusia.

La misma información señala que por el conflicto que atraviesa Rusia con Ucrania, las transferencias del país están bloqueadas, por lo que tendrán alrededor de un mes para encontrar la solución y poder hacer oficial la salida del defensa mexicano. Es por eso que, por ahora, el defensa sigue siendo considerado en la plantilla regia.

En un principio Rayados no estaba del todo de acuerdo con dejar salir a César Montes, tomando en cuenta que el Apertura 2022 ya está avanzado y no tendrían tanto tiempo de suplir su baja. No obstante, el deseo del defensa mexicano desde siempre ha sido salir al Viejo Continente y por eso, fue que sí se consideró.

“Hay una oferta que estamos evaluando. Deportivamente no quisiéramos que se vaya pero es la voluntad de César. No es seguro, pero lo estamos trabajando. El cierre de registros es el 5 de septiembre”, declaró el presidente de los Rayados de Monterrey, Duilio Davino, cuando se dio a conocer el interés del equipo de Moscú.

