Jugador confiesa que se arrepiente de haber fichado con Rayados

Rayados de Monterrey tuvo una de las grandes decepciones con el fichaje de Carlos Sánchez, el ahora centrocampista del Uruguay FC de Montevideo, reveló para el Diario Olé por qué decidió fichar con el equipo regio, y si se arrepiente.

Las declaraciones de Carlos Sánchez

“Me arrepentí en el mismo momento en que me fui. Pero habiendo ganado todo y teniendo la posibilidad de seguir ganando cosas, en ese momento puse en la balanza el futuro de mi familia”, aseguró.

“Cuando vine a Uruguay para jugar con la selección y muchos periodistas me empezaron a preguntar por River y la dimensión de mi paso por el club. En ese momento me cayó la ficha de que había priorizado el futuro de mi familia y no el quedarme a seguir ganando cosas, como en River me lo habían propuesto”, aseguró.

Los números de Carlos Sánchez en Rayados

Carlos Sánchez disputó 106 partidos con Rayados en todas las competencias registrando 23 goles y 25 asistencias, conquistando el título de la Copa MX.

