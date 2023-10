Monterrey y su oleada de lesiones… ¿qué piensa un referente?

Ante la nueva oleada de lesiones que azota al equipo regiomontano, un futbolista de Rayados salió a defender el trabajo del cuerpo médico asegurando que no son los culpables de esta situación.

Se trata del delantero argentino Germán Berterame, quien se encuentra en su proceso de rehabilitación luego de una fractura que sufrió durante un partido de la pasada Leagues Cup.

El atacante justificó el trabajo al interior del club Monterrey, a pesar de los señalamientos que se dieron por las actuales molestias físicas que presentaron Joao Rojas, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Stefan Medina y Víctor Guzmán.

“Las críticas que dicen del área médica, no se puede decir nada porque muchos opinan de lo que ven y no lo que se siente o vive adentro. La parte que trabajan ellos no saben lo que la gente ve, no se puede juzgar si no sabe lo que está viendo”, afirmó en entrevista con el medio local Once Diario.

13 jugadores de Rayados lesionados en el Apertura 2023

En lo que va del actual semestre, son 13 futbolistas de Rayados que han presentado alguna lesión y que han impedido que el técnico Fernando Ortiz pueda tener disponible al poderoso plantel que se armó para el Apertura 2023.

“Son circunstancias que te da el futbol, lesiones que nos toca vivir a los jugadores, estamos expuestos a eso, pero cada jugador tiene una mentalidad fuerte que sabe que de esas lesiones va a salir y volver más fuerte”, añadió Berterame.

El delantero argentino comentó que se debe tener paciencia en estos procesos de recuperación, como en su caso que cada vez está más cerca de regresar a las canchas.

Sin embargo, reitera que el trabajo del cuerpo médico de los Rayados los mantiene bien estudiados para que vuelvan a las acciones cuando ya estén posibilitados para hacerlo.

“El jugador quiere volver lo más rápido posible, hay momentos que te sientes bien, pero en mi caso el hueso necesita tiempo. Mucho corre por trabajar la cabeza, tener paciencia, las ganas de saber que vas a volver en cualquier momento. Trato de mantener esa tranquilidad, esa ansiedad”, apuntó.