Rayados de Monterrey vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 21 de octubre, Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online

Semana de fecha doble en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Monterrey recibe a Juárez en la Jornada 14, encuentro a disputarse en la cancha del Estadio BBVA en punto de las 21:00 horas.

Dirigidos por Domènec Torrent, Rayados no va a contar con su entrenador en el banquillo, pues el estratega fue expulsado en la Fecha 13 durante el juego contra Pumas, el cual tuvo como resultado un empate. Por su parte, los Bravos encaran el juego tras igualar ante Pachuca.