Monterrey 2-0 Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 23 de agosto, partido de la jornada 6 del Apertura Liga BBVA MX; marcador online

Rayados de Monterrey se verás las caras con los Rayos del Necaxa en partido correspondiente a la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El cuadro de la Sultana del Norte viene de conseguir la victoria ante los Cañoneros de Mazatlán, mientras que, los pupilos de Fernando Gago perdieron en casa con el Club León. Los detalles del resultado del partido los podrás seguir en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

De momento, el club regiomontano es sublíder en la clasificación general con 12 unidades, pero podría llegar a la cima si saca la victoria y los Tuzos no consiguen un buen resultado contra la Fiera. Por otro lado, el conjunto hidrocálido tiene cinco unidades y de llegar a ocho se metería de lleno en la parte media alta de la tabla.