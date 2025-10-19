Rayados de Monterrey 1-1 Pumas: Ver gratis y En Vivo el resultado de la Jornada 13 del Apertura 2025; hoy sábado 18 de octubre; marcador online

La cancha que más aficionados ha convocado en este torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Estadio Bancomer abre sus puertas para el partido de los Rayados de Monterrey ante los Pumas, un juego que tiene muy buenas expectativas.

En actividad de la Jornada 13 y en la recta final del torneo mexicano, Rayados busca defender su casa, sumar tres unidades y continuar entre los punteros del torneo mexicano.

Con su enorme plantilla destacando a Anthony Martial y Sergio Ramos, los del entrenador Domènec Torrent no se permitirán dejar ir unidades.

Enfrente los Pumas de Efraín Juárez no han tenido el mejor torneo, la crítica los ha alcanzado, el proyecto del timonel ha sido señalado y Aaron Ramsey, Keylor Navas y compañía han dejado a deber.

Además las lesiones de Guillermo Martínez al ataque han mermado la ofensiva, por lo que es el gran momento para que José Juan Vázquez demuestre que sigue con esa flama encendida como ya lo expuso este certamen.

¿Qué lugar ocupan en la tabla general Rayados de Monterrey y Pumas?

Rayados de Monterrey está en el cuarto escalón con 26 puntos, luego de ocho victorias, dos empates y un par de descalabros.

En casa no han perdido y quieren seguir por esa vía, en el Estadio que apunta a ser mundialista en ocho meses.

Los Pumas de la UNAM, están en el undécimo sitio del certamen, con 13 puntos, tras tres victorias, con cuatro empates y cinco derrotas.

El momento de resurgir y cerrar bien es ahora y ante Rayados sería un empujón anímico.