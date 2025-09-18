Más influyente que Anthony Martial: jugador con pasado en Barcelona ya deslumbra a todos en América

Vitor Roque es el jugador con pasado en Barcelona que vislumbra a todos en todo el continente de América, pues con Palmeiras le anotó un gol a River Plate en la ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, la competencia más importante de Sudamérica. El delantero es más influyente que Anthony Martial, pese a que jugó con Cristiano Ronaldo y ahora es nuevo refuerzo de Rayados , pues actualmente lo supera en anotaciones y en valor en el mercado.

El brasileño regresó al continente americano tras un paso fugaz por Real Betis y Barcelona, club a que llegó con 18 años y firmó un contrato por 8 años . Ahora en su nuevo equipo la está reventando, pues en este 2025 suma 11 goles en 39 partidos, 3 de ellos en la Copa Libertadores, según estadísticas de BeSoccer.

@vitor_roque9 Vitor Roque está impresionando al continente de América después de su paso por Barcelona

Martial, por su parte, viene de no tener poca participación con su último equipo. Es que con AEK Atenas, ya que en una temporada solo marcó 9 goles en 24 partidos jugados, luego de su salida del Manchester United en verano de 2024.

Así fue el gol de Vitor Roque con el que deslumbró a todos en América

Vitor Roque fue el autor de uno de los goles con el que Palmeiras derrotó 2-1 a River Plate como visitante en la ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El brasileño marcó el tanto del 0-2, luego de recibir la pelota de espalda, conducir hasta dentro del área y cruzar el balón para vencer al arquero.

“respeitar a mãe ou meter gol no River dentro do Monumental de Nuñez lotado?”



Vitor Roque: pic.twitter.com/hFULEqaiXL — Central do Braga (@CentralDoBrega) September 18, 2025

La abismal diferencia en precios de Anthony Martial y el exjugador del Barcelona

Anthony Martial llegó a valer 65 millones de euros (1.4 millones de pesos) cuando jugó para el Manchester United, pero ahora, 7 años después, su precio se devaluó de una manera estrepitosa, pues actualmente cuesta 7.5 millones (casi 162 millones de pesos).

Vitor Roque, exjugador del Barcelona, llegó a costar 40 millones de euros (863.8 millones de pesos) en 2023, cuando solo tenía 18 años, de acuerdo con la plataforma Transfermarkt. Ahora, el brasileño tiene un valor en el mercado de 20 millones (432 millones de pesos) y espera continuar destacando para volver a Europa.

Además, Vitor Roque fue la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano, con un valor que superó los 25 millones de euros. Por ahora, parece estar valiendo cada centavo que se invirtió en él.