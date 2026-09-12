CONFIRMADO: Club de Liga MX PIERDE a su director técnico tras malos resultados en Apertura 2026

Este sábado por la tarde, apenas horas después de haber perdido por 1-0 ante Puebla en el Estadio Victoria, el equipo del Necaxa anunció el despide del entrenador Martín Varini, al cual los resultados no lo acompañaron y en la búsqueda de componer el camino, los Rayos han dado a conocer que el joven DT queda fuera.

Te podría interesar: VIDEO DEL GOL DE JOHAN VÁSQUEZ EN ITALIA ¡GOLAZO!

Necaxa agradeció su labor como entrenador de Necaxa y su disposición que siempre mostró con el equipo; recalcaron también que en breve habrá información sobre el grupo técnico que llegará para asumir el cargo, en la necesidad de levantar cuando el torneo va a medio camino.

Te invitamos a leer: Toluca vs Atlas EN VIVO y GRATIS | dónde ver resultado de la transmisión HOY sábado 12 de septiembre, partido de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online y por internet

Lo de Marini contrastó a lo hecho en Juárez, donde el estratega tuvo mejores resultados, fue de ahí que Necaxa buscará ponerlo al cargo, pero en el análisis de sus resultados, queda poco que rescatar de su gestión, pues en 27 partidos solo logró 8 triunfos, tuvo 5 empates y 14 derrotas sentenciaron su partida.

Te podría interesar: Doblete de jugador mexicano en EUROPA

Necaxa aún parecía que iba a aguantar a Marini, pues ante Puebla y en casa esperaban sacar puntos, pero haber pasado de la Jornada 8 con derrota por la mínima caló al interior por lo que deja al equipo en el sitio 13, con dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Los siguientes compromisos de Necaxa en el Apertura 2026 de Liga MX

Necaxa, con el nuevo cuerpo técnico que definan, tendrán en los siguientes paritos, desafíos importantes, como el encuentro de fecha 10 ante América o en la 12 y 13, ligados Atlas y Chivas.

