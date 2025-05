Rayados de Monterrey vs Toluca: alineaciones confirmadas del partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Comienza la Fiesta Grande! No hay día que no se llegue y fecha que no se cumpla y este míercoles 7 de mayo comienza la Liguilla del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX con un espectacular partido entre Rayados de Monterrey y el Toluca correspondiente a los cuartos de final.

Te puede interesar: Rayados sufre enfrentando a los equipos del ‘Turco’ Mohamed

En un duelo que se disputará en el Estadio BBVA Bancomer, el conjunto dirigido por Martín Demichelis tratará de sacar ventaja de local luego de que eliminó a Pumas en el Play In, sin embargo, el rival será mucho más complicado, pues los Diablos Rojos terminaron como líder general de la competencia, siendo el mejor equipo del certamen.

¡Gol de Sergio Canales! América 0-1 Monterrey | Final ida | Apertura 2024

Rayados de Monterrey vs Toluca, alineaciones confirmas del partido de ida de los cuartos de final, ¿juega Sergio Ramos?

Para el partido entre Rayados de Monterrey y Toluca en la ida de los cuartos de final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, los entrenadores Martín Demichelis y Antonio “Turco” Mohamed mandarán al campo lo mejor que tienen disponible, sin embargo, por el lado de La Pandilla destaca la ausencia de Sergio Ramos, quien continúa en proceso de recuperación tras la lesión que sufrió ante León en la Jornada 17 pero se espera que pueda jugar la vuelta en el Nemesio Díez.

Alineación de Rayados de Monterrey:



Portero : Esteban Andrada

: Esteban Andrada Defensas : Ricardo Chávez, Stefan Medina, Víctor Guzmán y Fidel Ambriz

: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Víctor Guzmán y Fidel Ambriz Mediocampistas : Nelson Deossa, Oliver Torres, Sergio Canales y Jorge Rodríguez

: Nelson Deossa, Oliver Torres, Sergio Canales y Jorge Rodríguez Delanteros: Jesús “Tecatito” Corona y Germán Berterame

Alineación de Toluca



Portero : Pau López

: Pau López Defensas : Bruno Méndez, Federico Pereira, Diego Barbosa, Jesús Gallardo

: Bruno Méndez, Federico Pereira, Diego Barbosa, Jesús Gallardo Mediocampistas : Héctor Herrera, Marcel Ruiz, Juan Pablo Domínguez, Jesús Angulo

: Héctor Herrera, Marcel Ruiz, Juan Pablo Domínguez, Jesús Angulo Delanteros: Alexis Vega y Paulinho

Te puede interesar: Las cuentas pendientes que tienen Rayados y Toluca en Liguilla

Rayados de Monterrey vs Toluca, fecha y horario del partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2025

El partido entre Rayados de Monterrey y el Toluca correspondiente a la ida de los cuartos de final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, se disputará este miércoles 7 de mayo de 2025 en punto de las 7:00 pm tiempo del centro de México en el Estadio BBVA Bancomer.

Rayados vs Toluca