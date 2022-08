En Rayados primero piensan en Necaxa, antes del Clásico Regio

En Rayados de Monterrey se enfocan en su compromiso contra el Necaxa de este fin de semana y el defensa Sebastián Vegas pide no menospreciar a los Rayos.

El zaguero chileno habló en conferencia de prensa este jueves acerca del calendario tan complicado que tendrán en los próximos días. Y por ahora prefiere no distraerse con lo que representará medirse a los Tigres el 20 de agosto.

“Hay que ir paso a paso, si bien viene el Clásico Regio, un partido súper importante para todos en la ciudad, en el club, para los hinchas, para nosotros, creo que, tenemos que tomarle la importancia que se deba a Necaxa, después se la daremos a Toluca y en su momento se la daremos a Tigres, pero hoy tenemos la cabeza solo en Necaxa”, comentó Vegas.

El defensa de los Rayados considera que será un partido muy complicado cuando este viernes visiten a los Rayos en el Estadio Victoria, durante el duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2022.

“Necaxa es un equipo muy directo, tiene transiciones directas, en pocos toques llega al área, tiene dos jugadores arriba que les lanzan balones, tendremos que ser atentos a las transiciones, a los contragolpes, que nunca nos agarren de sorpresa”, añadió el zaguero.

Vegas analizó la posible salida de César Montes

Sebastián Vegas respondió los cuestionamientos acerca de si el equipo regiomontano se quedará debilitado en caso de concretarse el traspaso de César “El Cachorro” Montes al Dinamo de Moscú.

“El papel de referente no lo toma nadie porque quiere, eso se da de forma natural, uno trata de aportar siempre, sea yo, Stefan (Medina), Héctor (Moreno), nosotros siempre vamos a sumar, no pienso ni peleo para poder ser referente, trabajo para ser un buen ejemplo, y tener mi nivel lo más alto que pueda, si soy referente eso lo dará el tiempo y el rendimiento, si Montes no está siempre trabajaremos de buena forma”.

Así el Monterrey se prepara para un trajín de partidos importante, con dos visitas contra el Necaxa y Toluca, para después recibir a los Tigres en el Clásico Regio.