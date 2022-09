Rayados quiere quedarse con el liderato, aseguró Vucetich

Aunque los Rayados ya tienen asegurado su boleto directo a Liguilla en este Apertura 2022, quieren quedarse con el liderato de la tabla general en esta última jornada y arrebatarle esta posición de privilegio al América, aseguró este jueves su técnico Víctor Manuel Vucetich.

El Monterrey llega al cierre de la fase regular en el segundo puesto de la clasificación con 34 puntos, apenas una unidad menos que las Águilas. Así que necesitarían una victoria cuando reciban al Pachuca y que se haya conjugado con una derrota del cuadro azulcrema en su visita a Puebla.

“La intención del último encuentro está en enfrentarlo de la mejor forma, tenemos que ganar, existe la posibilidad de ser líderes, pero dependemos de América, a pesar de eso debemos ir por los tres puntos”, comentó el estratega durante la conferencia de prensa de este día.

Vucetich podría recuperar a varios de sus elementos lesionados como Erick Aguirre, Luis Romo y Rogelio Funes Mori en un momento oportuno. Además de que todavía tendrían una semana más de descanso mientras los otros equipos disputarán el repechaje, previo a los cuartos de final.

“Este receso nos ha ayudado mucho, independientemente que hubo jugadores que tuvieron que salir a Selección pero este receso nos ayudó para jugadores que venían con ciertas molestias”, señaló el técnico mexicano.

Vucetich respaldó a Funes Mori de cara al Mundial

El ‘Rey Midas’ habló de que hay dudas sobre la disponibilidad de Funes Mori para el encuentro de este sábado ante los Tuzos. Aunque de lo que sí está muy seguro es que el “Mellizo” debería ir al Mundial de Qatar 2022 ya que encaja muy bien en el esquema de la Selección Mexicana.

“Rogelio, lo más seguro es que quién sabe, cómo puede ser una cosa, puede ser otra pero todavía no está definido… es un gran centro delantero, siempre lo he dicho, siempre he hablado bien de él, es uno de los mejores centros delanteros del futbol mexicano, ha tenido la situación de la lesión, pero se puede recuperar”, concluyó.

Los Rayados tendrán su juego de la Jornada 17 este sábado en el Estadio BBVA en punto de las 4:55 pm a través de Azteca 7 .