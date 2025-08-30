¡BOMBAZO! Rayados firma a futbolista previo a enfrentar a Puebla en el Apertura 2025

Este viernes 29 de agosto del 2025, el conjunto de Rayados dio a conocer la renovación de Jorge Rodríguez, previo al partido ante Puebla de la Jornada 7 del Apertura 2025.

El mediocampista tenía contrato con Rayados hasta el 2026, pero la directiva quiso aumentar su contrato y estará con Monterrey hasta el 2027.

El compromiso se renueva. La historia continúa.👊🏼🔥¡A darle, Corcho!🔵⚪ pic.twitter.com/fm3GbnaXtg — Rayados (@Rayados) August 29, 2025

Las palabras de Jorge Rodríguez con su renovación con Rayados

Al darse a conocer su renovación, de igual forma publicaron un video en el que ‘Corcho’ da unas palabras. El futbolista agradece por confiar en él y permitirle seguir en el equipo por más tiempo. Agregó que buscan levantar el título, competir y que siempre intenta dejar lo mejor de él.

“Contento porque me encontré con un club increíble, con una ciudad muy linda. Contento por seguir unos años más.

Bueno, claramente lo que buscamos todos acá es conseguir el título de la liga y después todas las otras competiciones que también tenemos normalmente como una CONCA, Leagues Cup y demás, siempre intentar conseguir lo máximo posible para seguir haciendo grande al club.

Sabemos lo que es el club, lo grande que es y es muy lindo poder aportar.

Uno siempre intenta dejarlo todo para representarlo de la mejor manera. De nuestro lado estamos dejando todo para conseguir un gran objetivo que es lo que todos queremos.

Agradecerle porque confiaron desde el primer momento y agradecérselos por hacer esto y confiar en mi”.

"Estoy contento por poder seguir unos años más. Voy a dejarlo todo para conseguir los objetivos que queremos. Estoy muy feliz de que confiaron en mí".💙🎙️



¡Vamos con todo, Corcho!🔥👊🏼 pic.twitter.com/ENbJ37g9JX — Rayados (@Rayados) August 29, 2025

Los números de Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez registra un total de 80 partidos disputados en los que ha logrado acumular 6,484 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar dos goles y dar cinco asistencias.

Puebla vs Rayados EN VIVO

El partido se va a disputar en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión comenzará al terminar el partido de Juárez vs Mazatlán.