Rayados responde tras el fichaje frustrado de Luis Chávez

La directiva de Rayados ya no piensa en más fichajes tras aceptar que la opción de fichar a Luis Chávez de Pachuca ya se cerró.

Para este torneo, el conjunto regiomontano se armó con la incorporación de los mexicanos Jordi Cortizo, Omar Govea y Víctor Guzmán, sumado al regreso del colombiano Duván Vergara, quien se perdió todo el semestre pasado por lesión.

Resumen: Rayados 3-2 Cruz Azul| Jornada 13 | Liga BBVA MX

Y aunque en este mercado de traspasos buscaron al reconocido mediocampista de los Tuzos, se encontraron con la negativa de Luis Chávez.

“Él cerró la oportunidad. Pachuca me dio luz verde. Negocié con él y su representante, pero él fue muy sincero y me dijo ‘siento que ir a Monterrey me puede limitar la puerta de ir a Europa’, entonces eso está cerrado”, declaró José Antonio Noriega, director deportivo de Rayados, durante un programa de televisión.

Te puede interesar: Chivas tendría listo al reemplazo de Alexis Vega en febrero

Además el “Tato” señaló que aunque los registros cierran hasta el primero de febrero, por ahora no están buscando ningún otro refuerzo y sólo que hubiera una gran oportunidad en el mercado lo pensarían.

Rayados ya se retiraría del mercado de pases

El directivo de Monterrey aseguró que con el grupo que le conformaron al técnico Víctor Manuel Vucetich están más fortalecidos para aspirar a mejorar lo hecho en los últimos torneos en la LIGA BBVA MX.

“Debes pretender llegar a lo más alto. La intención es ser campeones; es un equipo que hace las cosas muy bien. Hay una plantilla vasta, diseñada”, comentó sobre que apuntalaron posiciones que necesitaban.

También el “Tato” Noriega reiteró que tratarán de sacarle provecho a las promesas de sus fuerzas básicas y no taparles los espacios, tal como lo hicieron con César Montes.

Te puede interesar: El club de la Liga MX que busca a Lainez tras salir del Sporting Braga

En este sentido, apenas el sábado en el partido ante Cruz Azul le dieron la oportunidad de debuta en la Primera División a Iván Oswaldo Tona, quien entró en los últimos minutos del encuentro.

Así que la directiva de Rayados considera que cuentan con una mezcla interesante de juventud y experiencia para pelear por ser uno de los protagonistas de este Clausura 2023.