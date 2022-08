En Rayados ya se alistan para cubrir el lugar que dejaría César Montes

César Montes podría llegar al Dinamo de Moscú, por lo tanto ya otros jugadores de Rayados como Edson Gutiérrez levantan la mano para afirmar que tienen cómo cubrir el hueco que dejaría el “Cachorro”.

El lateral mexicano de 26 años de edad habló este martes en conferencia de prensa sobre cómo ven la situación de la posible salida de Montes al futbol de Rusia.

“Sabemos de la calidad de César, nosotros lo apoyamos, tanto el grupo como el club. Mientras que el plantel es de mucha calidad”, comentó Gutiérrez.

Ellos son los principales candidatos para suplir a Gerardo Torrado

Con esto, en el Monterrey se quedarían con Héctor Moreno y Sebastián Vegas como los centrales nominales. Lo que abre la posibilidad de que Edson tenga más minutos en la lateral derecha, ya que Stefan Medina podría ser utilizado más como defensa.

Te puede interesar: Revelan dorsales de los jugadores de la Liga MX para el All-Star Game

Lo complicado para el originario de Salamanca, Guanajuato es que durante los cuatro años que ha estado en los Rayados, nunca ha podido consolidarse como titular y sólo tiene apariciones esporádicas.

“Siempre estoy comprometido, me toque jugar o no hacerlo. A lo mejor no he tenido la continuidad para desenvolver mi futbol, no he tenido tantos partidos seguidos. Es complicado estar trabajando y que te llegue la oportunidad después de uno o dos meses. Un partido sí y luego tardas otra vez”, señaló el zaguero.

Los números de Edson Gutiérrez

Edson Gutiérrez lleva tres juegos disputados en este Apertura 2022, con 108 minutos en campo y sólo uno de ellos como titular en el cuadro que dirige el técnico Víctor Manuel Vucetich.

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2022 que transmitirá TV Azteca

Finalmente, el lateral fue cuestionado sobre las sensaciones que hay al interior del grupo, ante el buen momento que viven tras siete jornadas del certamen.

“El equipo se encuentra muy bien, se refleja completamente en el trabajo de la semana, cómo nos llevamos en la semana se refleja en el campo, el equipo está a tope, los resultados, el momento se nos ha dado”, concluyó.

Actualmente, los Rayados marchan en segundo lugar de la tabla general de la LIGA BBVA MX con 16 puntos producto de cinco ganados, un empate y sólo una derrota.