Rayados y Tigres se roban mercardo de fichajes del Clausura 2023

El mercado del futbol mexicano ha sido acaparado por los dos clubes regiomontanos. Sin embargo, el delantero Rodrigo Aguirre defiende que Rayados y Tigres contraten a los mejores jugadores de la Liga BBVA MX, ya que considera que esto genera competencia.

Apenas esta semana, el conjunto de la UANL logró el fichaje del argentino Nicolás Ibáñez proveniente del Pachuca, quien llega como el vigente campeón de goleo. Mientras que por parte del Monterrey en este periodo de traspasos, se llevaron a Jordi Cortizo del Puebla y Víctor Guzmán de los Xolos.

Así que, el atacante uruguayo de la “Pandilla” fue cuestionado acerca de que las dos instituciones de la Sultana del Norte estén concentrado los refuerzos “bomba” del balompié azteca.

“Si está a su alcance y tienen la posibilidad de contratar jugadores, no me voy a poner a opinar sobre eso, le da jerarquía a la liga tener jugadores buenos, le da competencia, no me pertenece a mí saber si está bien o mal”, comentó.

Cabe recordar que, Aguirre firmó con Rayados el verano pasado tras destacar con los Rayos del Necaxa.

“Uno hace lo que puede para darle satisfacción a su hinchada, está bueno para darle competencia a la Liga”, agregó el uruguayo.

Ahora el atacante forma parte de uno de los “tridentes” más poderosos del futbol mexicano al compartir el terreno de juego con Rogelio Funes Mori y Germán Berterame.

El poderoso ataque de Rayados de Monterrey

En este sentido, Rodrigo Aguirre reveló si prefiere jugar con ellos dos al mismo tiempo, como ha tratado de implementarlo el técnico Víctor Manuel Vucetich.

“En lo personal me sentí cómodo, el equipo se sintió cómodo más allá del sentimiento de los delanteros, cada uno trata de ser lo mejor, el que tiene la última palabra es Vuce”, señaló al respecto.

En la fecha anterior, los tres participaron con goles o asistencias en el triunfo de Rayados ante Cruz Azul.

Y ahora esta semana se preparan para recibir en casa este sábado al Atlético de San Luis, en duelo correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2023.