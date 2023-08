La razón por la que cambiaron la sede del LAFC vs Rayados en la Leagues Cup

Uno de los duelos más atractivos dentro de la ronda de los Cuartos de Final de la Leagues Cup es el LAFC vs Rayados. El actual campeón de la MLS se medirá a uno de los favoritos para levantar la Liga MX y este torneo internacional, incluso podría decirse que es una “final adelantada”.

En primera instancia el duelo estaba programado para jugarse el sábado 12 de agosto, pero por alguna razón, los organizadores del certamen decidieron mover todos los duelos al viernes 11: con el Philadelphia vs Querétaro a las 6:00 PM; el Inter de Miami vs Charlotte FC a las 6:30 PM; con el mismo horario el Nashville vs Minnesota; y para cerrar la ronda el Monterrey contra los angelinos a las 8:30 PM (todos en tiempo del centro de México).

El Rayados vs LAFC se jugará en el Rose Bowl | Cuartos de Final Leagues Cup

Una de las razones por la que el juego entre el LAFC y Rayados se movió, fue por la casa de los angelinos, el BMO Stadium tiene programado el concierto del Marco Antonio Solís para el sábado 12 de agosto. Entonces, por eso es entendible que se haya cambiado la fecha.

Ahora bien, si ya se cambió el día, porque mover el día. La razón principal sería para poder montar todo lo del concierto del ‘Buki', y por esa razón se movería al Rose Bowl, uno de los inmuebles más legendarios en Estados Unidos. Además de que le caben casi 90 mil personal y seguramente ayudará en lo económico para el torneo, que no ha tenido tan buenas entradas, o las entradas que ellos hubieran esperado.

TV Azteca transmitirá el Rayados vs LAFC EN VIVO

Entre que deciden donde se juega, o no, nosotros lo traemos para ti por la pantalla de Azteca 7. No te pierdas el Rayados vs LAFC en Azteca Deportes, con los mejores narradores del mundo mundial, al terminar el Querétaro vs Philadelphia.