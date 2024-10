Alineaciones confirmadas Rayados vs Tigres | Jornada 12 Apertura 2024

Continúa la actividad de la jornada 12 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX y este sábado 19 de octubre del 2024, los cuatro encuentros que se disputan son: Pachuca vs Chivas, América vs Santos, Juárez vs León y Rayados vs Tigres.

Uno de los juegos más llamativos del día y de toda la jornada es el Clásico Regio entre Rayados vs Tigres. Encuentro que se va a disputar en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio BBVA.

Luego de que el fin pasado se enfrentaron en un juego amistoso en Estados Unidos, en el que Rayados se llevó la victoria 2-1. Para este juego se espera que ambos equipos salgan nuevamente con la intención de llevarse los tres puntos.

Resumen: Tigres 1-2 Rayados | Partido Amistoso

Alineaciones confirmadas Rayados vs Tigres

Alineación de Rayados

Para su Clásico Regio de forma consecutiva, Martin Demichelis manda la siguiente alineación para buscar la victoria y seguir peleando por los primeros lugares de la tabla.

Portero: Andrada

Defensas: Arteaga, Moreno, Medina y Aguirre

Mediocampistas: Ambriz, Torres, Canales, Fimbres y Ocampos

Delanteros: Berterame

Alineación de Tigres

Veljko Paunovic busca quitarse la espina de la anterior derrota y con la intención de recuperar el segundo lugar de la tabla, manda la siguiente alineación

Portero: Guzmán

Defensas: Angulo, Joaquim, Pizarro y Aquino

Mediocampistas: Carioca, Gorriarán, Lainez, Brunetta y Ozziel

Delanteros: Gignac

Así llegan Rayados y Tigres

Rayados llega en el quinto lugar de la tabla con 21 puntos. Registra seis victorias, tres empates y tres derrotas. Ha recibido un total de 14 goles y ha logrado marcar 15 tantos. Con el objetivo de entrar directo a la Liguilla, van a buscar llevarse los tres puntos.

Por su parte, Tigres llega en el tercer lugar de la tabla con 24 puntos conseguidos, han ganado siete encuentros, han empatado tres veces y han perdido una vez. Han logrado marcar 15 goles y han recibido seis tantos.

