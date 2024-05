¡No fue convocado! La razón de la ausencia de Santiago Giménez en el partido del Feyenoord

Este domingo 12 de mayo del 2024, el conjunto del Feyenoord tuvo su penúltimo partido de la temporada en la Eredivisie. Se enfrentaron contra el NEC y lograron llevarse la victoria 3-2 de visitantes.

Para el encuentro hubo una gran ausencia pues Santiago Giménez no fue convocado. Situación que prendió las alarmas pues en el partido pasado logró marcar un doblete y para seguir en la pelea por el título, debía jugar los últimos encuentros y marcar varios goles.

El mexicano no fue convocado al encuentro debido a que sufrió una lesión en el entrenamiento del pasado viernes 10 de mayo y para no arriesgarlo, Slot habría preferido no convocarlos para que Santiago pueda estar al 100% en el último partido de la temporada.

Chivas salió con ventaja en la Ida de los Cuartos de Final ante Toluca

Te puede interesar: Real Madrid: El club más querido del mundo por sus valores

La pelea por el título de goleo en la Eredivisie se le empieza a alejar al mexicano ya que en el primer puesto se ubica Vangelis Pavlidi del AZ con 28 goles conseguidos. En el segundo puesto se encuentra Luuk de Jong del PSV con 27 goles. En tercer lugar se encuentra Giménez con 23 goles.

Así fue la victoria del Feyenoord

Un partido que se les complicó pues en los primeros minutos no lograban abrir el marcador. Fue hasta el minuto 44 que con un gran gol de Calvin Stengs, el Feyenoord se puso arriba en el marcador.

Para el segundo tiempo, Kodai Sano empató el partido con un gol de vestidor. Al minuto 57, retomó la ventaja con un gol de Yankuba Minteh. El partido se empezó a cerrar y al minuto 80, Sontje Hansen marcó el gol del empate.

El Feyenoord logró cerrar de buena forma y al minuto 87, Ayase Ueda cerró los tres puntos con un gran remate. De esta forma, el equipo del mexicano busca cerrar la temporada con una victoria en casa.

Resumen Al Okhdood 2-3 Al-Nassr| Jornada 31 de la Liga Saudí

Te puede interesar: Los resultados que se necesitan para que haya Clásico Nacional en semifinales