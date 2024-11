Baker Mayfield de los Buccaneers DEMANDA a su papá por $12 millones de dólares

Baker Mayfield, el mariscal de los Tampa Bay Buccaneers, está demandando a su papá, James Mayfield. Alega que le robó $12 millones de dólares a través de su compañía Camwood Capital Management Group, una empresa financiera. Los trámites oficiales acusan a la compañía de su papá de haber transferido el dinero sin autorización de Baker o su esposa entre 2018 y 2021.

Mayfield entró a la NFL con los Cleveland Browns en 2018, firmando un contrato de novato enorme de $32 millones y un bonus de $22 millones. El tiempo en el que se alega que fueron las transferencias, fue durante la etapa de Baker con los Browns. En 2022 el quarterback salió de Cleveland y se fue a los Carolina Panthers por un año.

Te puede interesar: ¡Victoria de Baltimore! Los Ravens alcanzan su octava victoria de la campaña; los Chargers la víctima

¿Barkley para MVP? Lo mejor de la Semana 12 de la NFL | Ritual El Podcast

La demanda de Baker Mayfield a su padre

La demanda es oficialmente de $11.7 millones y fue documentada en la corte del distrito oeste de Texas. Las transferencias ocurrieron “sin su autorización, documentación adecuada, o contabilidad precisa de las transacciones” a un subsidiario llamado Texas Contract Manufacturing Group. La empresa Camwood, habría usado el dinero para financiar adquisiciones y otros gastos generales.

De acuerdo con la información, cuando Mayfield se enteró y cuestionó a Camwood “inventaron explicaciones ficticias para sus acciones.” Camwood es propiedad de James Mayfield, y el hermano de Baker, Matt Mayfield tiene varias acciones en la empresa.

En enero de 2024 Baker Mayfield y Camwood entraron en un asentamiento que le iba a devolver a Mayfield los $11.7 millones que le debían a inicios de septiembre. La empresa iba a tener que refinanciar un préstamo para poder pagarle a Mayfield y también darle acceso a sus récords financieros.

Hasta ahora Camwood no ha pagado ni un solo dólar. Cuando Mayfield se dio cuenta que no pensaba cumplir con el asentamiento acordado, no tuvo otra opción menos que presentar el pleito a las cortes. La demanda no incluye como acusados a James y Matt Mayfield, pero los nombra miembros de Camwood Capital Management Group.

Te puede interesar: Los partidos de NFL que habrá el jueves de Thanksgiving