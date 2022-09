La razón por la que el ‘Chapo’ Sánchez supera a Alan Mozo en Chivas

Chivas vive una realidad alterna, en comparación de su catastrófico inicio del torneo al momento en el que están ahora. Fueron ocho partidos sin ganar en Liga BBVA MX para los del chiverío y estaban fuera de zona de repechaje. El ‘Chapo’ Sánchez explicó algunas de las razones de lo sucedido.

Ahora, con tres victorias consecutivas, sobre Necaxa, Monterrey y Pumas, son séptimos de la clasificación y sigue viva la esperanza de clasificar directo a liguilla.

En Chivas destacan la paciencia

“Es importante no ponernos un techo, trabajar y esforzarnos por seguir por este camino de buenos resultados. Sabemos que así es el futbol, hay que ser mesurados, trabajar con humildad y competir y tratar de brindar muchas alegrías a tanta gente que la ha sufrido al igual que nosotros. Si seguimos así, seremos un rival incómodo que aspirará a mucho más”, dijo Jesús ‘Chapo’ Sánchez en conferencia de prensa.

“Dejamos ir puntos en el camino, el inicio de torneo nos costó. No estamos tan lejos de la calificación directa, quedan varios puntos en disputa, ese es uno de los objetivos” añadió.

El ‘Chapo’ Sánchez ha defendido los colores del Guadalajara por toda su carrera como futbolista, que han sido 13 años en total. Hoy tiene competencia interna con jugadores como Alan Mozo, pero aún se mantiene como inamovible de la zaga defensiva, gracias a su experiencia.

“Me he sentido bien, solo he trabajado, esforzándome en estar bien para competir, son jugadores de mucha calidad, jóvenes. Uno para competir en ese ritmo tiene que trabajar. Esforzarme, ser paciente y dar lo mejor”, mencionó el lateral rojiblanco.

“Soy un hombre que vive al día y todos los días me preparo para estar bien. Eso me ha mantenido, hoy tengo una oportunidad muy bonita y de esforzarme al máximo, lo que pueda venir después. Solo trataré de dar lo mejor”, sentenció.

En la siguiente jornada, los dirigidos por Ricardo Cadena tienen una nueva prueba frente a ellos, que será visitar Toluca y enfrentar a los Diablos Rojos, quienes están un peldaño arriba de las Chivas en la tabla.

