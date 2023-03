La razón por la que Diego Cocca convocó a 34 futbolistas

Se acabaron las dudas, el director técnico, Diego Cocca dio a conocer su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana y con una lista de 34 jugadores, el estratega nacional comienza su historia con los compromisos de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Las principales razones por las que Diego Cocca convocó a tantos jugadores para dos partidos es para cuidar el desgaste de los futbolistas, principalmente los de Europa que tendrían que hacer un viaje de más de 10 horas y luego trasladarse a Surinam, por lo que en el primer partido sólo viajarán 23 jugadores y el resto se quedará en la ciudad de México a trabajar de cara al duelo frente a Jamaica.

“En principio confirmar es una lista de 34 porque creemos conveniente para no desgastar tanto a los jugadores y entendiendo que es mi primera lista que me conozcan conocerlos y eso me va a ayudar mucho”, mencionó Diego Cocca en conferencia de prensa.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Por otro lado, el entrenador nacional mencionó que hay otra lista de 20 jugadores que no fueron considerados en esta convocatoria pero están siendo seguidos para un llamado a futuro y otros que tendrán que tomar una decisión como Alejandro Zendejas de querer jugar en México o en Estados Unidos.

“También hay otra lista de 20 jugadores que estamos siguiendo, y esto no es definitiorio, también hay un lista que pueden tomar la decisión de estar con la Selección como Zendejas, he hablado dos veces con él, dejarle claro que no es elegible tiene que firmar un papel, la decisión va a ser de él, le dejamos claros los tiempos”.

Estas fueron las grandes ausencias en la lista de Diego Cocca

Sobre ausencias cómo la de Víctor Guzmán o Javier López, el técnico aseguró que esto no es definitiorio y en un futuro podrán ser considerados.

“Son decisiones lo quiero conocer, los 34 que no se sientan intocables y los que no están que no piensen que no van a estar nunca, lo que necesito es cada jugador para ser seleccionado, esto es muy dinámico, el fútbol es muy cambiante , necesito tiempo y trabajo, los 34 que están hoy, los que no están, están seguidos de cerca”, finalizó.

Los compromisos de la Selección Mexicana serán el 23 de marzo frente a Surinam y el 26 en el estadio Azteca en contra de Jamaica.