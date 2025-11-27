¿Por qué Lions y Cowboys dominan el Thanksgiving NFL?

El Thanksgiving NFL es una de las citas deportivas más esperadas del año para millones de aficionados, incluidos los latinos que viven en Estados Unidos. Pero entre todos los juegos, hay dos equipos que siempre aparecen en pantalla como parte del menú festivo: Detroit Lions y Dallas Cowboys. La pregunta es inevitable: ¿por qué ellos?

La respuesta mezcla historia, estrategia y mucha tradición.

Cómo los Detroit Lions crearon la tradición del Thanksgiving NFL

La historia comenzó con los Detroit Lions, quienes dieron forma al primer gran ritual del Thanksgiving NFL. En 1934, su dueño, George A. Richards, estaba desesperado por darle visibilidad a su recién mudado equipo. Entonces usó su poder como ejecutivo de radio para negociar un acuerdo nacional con NBC y transmitir un juego en pleno Día de Acción de Gracias.

La idea resultó brillante. Detroit agotó entradas, los ratings explotaron y el partido se convirtió en un éxito inmediato. Ese día marcó el nacimiento de la tradición… aunque también del sufrimiento de generaciones de fanáticos que debieron ver años enteros de derrotas en la festividad.

Desde entonces —exceptuando el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial— los Lions han jugado todos los Thanksgiving NFL, convirtiéndose en ícono de la fecha. Su récord es irregular, pero la tradición es indiscutible: Thanksgiving no se entiende sin Detroit.

Por qué los Dallas Cowboys se adueñaron del juego estelar del Día de Acción de Gracias

Tres décadas después, en 1966, la NFL buscaba un segundo partido para el Thanksgiving NFL. La liga ofreció la oportunidad… y casi nadie la quiso. El temor era simple: la gente estaría comiendo pavo, no viendo fútbol.

Pero los Dallas Cowboys vieron lo que otros no. Su presidente, Tex Schramm, pidió el juego anual para impulsar la marca del equipo. El resultado fue histórico: ratings altísimos, una explosión de popularidad y el nacimiento del apodo “America’s Team”.

Desde entonces, salvo un par de excepciones, Dallas ha sido anfitrión del segundo partido del día, convirtiéndose en la otra mitad del ADN del Thanksgiving NFL. Y a diferencia de Detroit, su récord es positivo y lleno de momentos icónicos.