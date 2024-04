“Demasiado perfecto para mí" La razón por la que se divorciaron de Kaka

Este viernes 12 de abril del 2024, las redes sociales han estallado con la influencer Caroline Celico tras unas declaraciones que se dieron a conocer en las últimas horas pues detalló la principal razón por la que se terminó divorciando de Kaka.

Algo que terminó sorprendiendo a muchos ya que hace unos años eran considerados una pareja ideal, estable y sólida, con dos hijos, Luca e Isabella. Tras nueve años de matrimonio, en el 2015 detallaron que se divorciaban, al parecer de mutuo acuerdo.

Santiago de la Fuente buscará hacer historia en el Masters de Augusta

Te puede interesar: ¿Les gusta “bichotas”? Karol G saldrá en playera de equipo internacional de futbol

Luego de darse a conocer la noticia, los rumores empezaron a señalar que la separación se podía deber a una infidelidad o un mal trato por parte del atacante. Luego de varios años, Caroline detalló en una entrevista lo que pasó en su matrimonio con Kaka y sus motivos para separarse de él.

¿Por qué se divorciaron Caroline Celico y Kaka?

La influencer detalló que nunca fue traicionada con una infidelidad, nunca fue maltratada y que realmente recibió una buena vida y familia con Kaka. Pero confesó que a pesar de todo eso, ella no se sentía realmente feliz pues consideraba que algo faltaba, agregando al último que considera que él era demasiado perfecto para ella.

“Kaka nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mi”.

“Kaká": Por las declaraciones de Carol Celico, su ex esposa, tras haberlo dejado. “Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mi”. pic.twitter.com/WGeR8f9rwG — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 12, 2024

Luego de darse a conocer sus declaraciones, la gente comenzó a dividirse en opiniones pues algunos comprenden lo que pasó la influencer y otros defendieron a Kaka y la atacaron.

Actualmente, Carol Celicó está casada con el empresario Eduardo Scarpa, con quien parece haber encontrado la felicidad que buscaba. En el caso de Kaka, el brasileño, se ha casado con la que es su pareja de los últimos años, la también carioca Carolina Dias Leite.

¡Gol de Aldawsari! | Al-Ittihad 1-4 Al-Hilal| Final Supercopa Saudí

Te puede interesar: América vs Pachuca: El estadio donde se jugará la vuelta de semifinales de Concachampions