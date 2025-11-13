deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

México ya tiene amarrado a Bélgica y Portugal antes del Mundial 2026, pero se pueden cancelar por una terrible razón

El combinado azteca ya tiene definidos a sus rivales en la última Fecha FIFA de cara a la Copa del Mundo, pero existe la posibilidad de que se caigan

México ya tiene amarrado a Bélgica y Portugal antes del Mundial 2026, pero se pueden cancelar por una terrible razón
Selección Nacional de México
México ya tiene amarrado a Bélgica y Portugal antes del Mundial 2026, pero se pueden cancelar por una terrible razón
José Alejandro
Mundial México 2026
Compartir

La Selección Nacional de México ya tiene amarrados a Bélgica y Portugal como sus próximos rivales de la Fecha FIFA de marzo, la última antes de que arranque el Mundial 2026, aunque aún falta por hacerse oficial. Sin embargo, existe la posibilidad de que se lleguen a cancelar por una terrible razón, la cual es que ambas naciones no clasifiquen al torneo más importante del mundo que será transmitido por TV Azteca Deportes .

El combinado azteca se medirá a Bélgica el 25 de marzo en Estados Unidos, con sede aún por definir, mientras que contra Portugal será el 28 del mismo mes, para reinaugurar el Estadio Banorte (antes Azteca) , según información de David Medrano Félix. No obstante, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lo hará oficial hasta que ambas selecciones obtengan su boleto al Mundial 2026, que podría ser en esta Fecha FIFA de noviembre.

México Bélgica Portugal
Selección Nacional de México
La Selección Mexicana ya tiene en la mira a sus próximos rivales, aunque falta de que se haga oficial

“¿Qué falta? Que califiquen al mundial, porque hoy en día ninguno está calificado. En esta ventana van a calificar seguramente los 2 y así se hará de Mulas Petra. Ojo, el contrato establece que si Portugal y Bélgica no califican, el partido se cae, ya que tendrían que jugar repechaje el 25 y 28 de marzo”, reveló el periodista de TV Azteca Deportes en su canal de YouTube.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué necesita Bélgica y Portugal para clasificar al Mundial 2026?

Bélgica y Portugal tienen casi amarrados sus boletos al Mundial 2026 y solo una catástrofe los dejaría fuera del mejor torneo de futbol. La primera selección tiene 14 puntos y clasifica con una victoria contra Kasajistán el sábado 15 de noviembre, sin importar el resto de los resultados del Grupo J.

En tanto, Portugal y Cristiano Ronaldo clasifican con un empate o una victoria ante Irlanda, duelo que se disputará este jueves 13 de noviembre en el Estadio Aviva de la ciudad de Dublín. En caso de tener un resultado adverso, se jugaría el todo por el todo el domingo 16 ante Armenia.

Selección Mexicana
Portugal
Bélgica
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

José Alejandro

Te Recomendamos

México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
×
×