México ya tiene amarrado a Bélgica y Portugal antes del Mundial 2026, pero se pueden cancelar por una terrible razón

La Selección Nacional de México ya tiene amarrados a Bélgica y Portugal como sus próximos rivales de la Fecha FIFA de marzo, la última antes de que arranque el Mundial 2026, aunque aún falta por hacerse oficial. Sin embargo, existe la posibilidad de que se lleguen a cancelar por una terrible razón, la cual es que ambas naciones no clasifiquen al torneo más importante del mundo que será transmitido por TV Azteca Deportes .

El combinado azteca se medirá a Bélgica el 25 de marzo en Estados Unidos, con sede aún por definir, mientras que contra Portugal será el 28 del mismo mes, para reinaugurar el Estadio Banorte (antes Azteca) , según información de David Medrano Félix. No obstante, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lo hará oficial hasta que ambas selecciones obtengan su boleto al Mundial 2026, que podría ser en esta Fecha FIFA de noviembre.

Selección Nacional de México

“¿Qué falta? Que califiquen al mundial, porque hoy en día ninguno está calificado. En esta ventana van a calificar seguramente los 2 y así se hará de Mulas Petra. Ojo, el contrato establece que si Portugal y Bélgica no califican, el partido se cae, ya que tendrían que jugar repechaje el 25 y 28 de marzo”, reveló el periodista de TV Azteca Deportes en su canal de YouTube.

¿Qué necesita Bélgica y Portugal para clasificar al Mundial 2026?

Bélgica y Portugal tienen casi amarrados sus boletos al Mundial 2026 y solo una catástrofe los dejaría fuera del mejor torneo de futbol. La primera selección tiene 14 puntos y clasifica con una victoria contra Kasajistán el sábado 15 de noviembre, sin importar el resto de los resultados del Grupo J.

En tanto, Portugal y Cristiano Ronaldo clasifican con un empate o una victoria ante Irlanda, duelo que se disputará este jueves 13 de noviembre en el Estadio Aviva de la ciudad de Dublín. En caso de tener un resultado adverso, se jugaría el todo por el todo el domingo 16 ante Armenia.