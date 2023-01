La razón por la que Uriel Antuna no llegará al Panathinaikos

Todo parece indicar que el futbolista de la Máquina de Cruz Azul seguirá en el conjunto celeste y no llegaría al futbol griego tras la oferta del Panathinaikos.

Parece que tras la Copa del Mundo de Qatar 2022, solamente, Guillermo Ochoa y César Montes serán los únicos mexicanos en emigrar al futbol del viejo continente. Tras una oferta que hizo el Panathinaikos de Grecia, la Máquina de Cruz Azul, la habría rechazado y el atacante, Uriel Antuna, se quedaría en la Liga BBVA MX.

Uriel Antuna está de regreso | El Dictado

La oferta de Panathinaikos por Uriel Antuna

La oferta del conjunto griego era superior a los 6 millones de dólares y mientras tanto el jugador de la Máquina había aceptado y dado luz verde a la oportunidad, incluso en el duelo en contra de Xolos de Tijuana de la Jornada 1 del Clausura 2023 de la Liga BBVA MX no fue convocado ni considerado por el Director Técnico, Raúl “Potro” Gutiérrrez; sin embargo en La Noria la oferta no fue suficiente y no convenció para dejar salir al mundialista en Qatar 2022.

La oferta fue rechazada y Cruz Azul se quedará con el futbolista quien tiene contrato vigente. Por su parte, Uriel Antuna no dudó en manifestarse en redes sociales y con un mensaje polémico que hace alusión a un posteo del cantante, Bad Bunny hace algunos días, muestra un poco de tristeza que serían provocadas por negarle la oportunidad de regresar a Europa.

“Lo lograron, finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacía nada más que entrener a su público.

Alguien que amó con todo corazón. Alguien que supo mantenerse fuerte. Ustedes le hicieron daño, ustedes llevaron su felicidad”, publicó en un mensaje Uriel Antuna.

