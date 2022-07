La reacción de Carlos Vela al preguntarle si volvería a Chivas

El regreso de Carlos Vela a la Liga BBVA MX, en especial si es para jugar en Chivas, es uno de los rumores que torneo tras torneo mejor se posicionan alrededor del futbol mexicano. Sin embargo, hasta ahora sigue siendo un sueño.

Vela se mantiene jugando con el LAFC de la MLS, más allá de que se ha hablado en algunas ocasiones del supuesto interés de clubes como Rayados, Tigres o América. Hasta ahora, su casa sigue siendo la liga de Estados Unidos.

Carlos Vela sin respuesta por su regreso a Chivas

El influencer Ivansfull publicó en sus redes sociales una entrevista con Carlos Vela, a quien cuestionó algunas cosas. Entre ellas, estuvo la pregunta incómoda de, si volvería o no a Chivas en algún momento de su carrera.

La reacción de Vela se volvió viral, ya que no quiso responder ni con un sí, no con un no. Simplemente soltó una sonrisa para decir: “Me tengo que ir”, por lo que dejó con la duda a los aficionados de Chivas que esperaban escucharlo.

Cabe recordar que el exseleccionado mexicano se formó con el club rojiblanco. No obstante, nunca logro hacer su debut como profesional jugando para Chivas, ya que tras una buena participación en el Mundial Sub-17, emigró al Arsenal para comenzar con su aventura europea y cuando dejó el Viejo Continente, fue para ir a Estados Unidos.

Una de las preguntas que Carlos Vela sí respondió, es la de si le gusta o no jugar futbol. Cabe recordar que en distintas ocasiones, se ha dicho que el mexicano prefiere otros deportes e incluso él ha reconocido su gusto por los mismos. Sin embargo, eso no afecta al rendimiento que pueda tener dentro de la cancha.

