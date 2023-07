Ibai manda mensaje a los mexicanos tras el fichaje bomba de Monterrey

Tras hacerse oficial la llegada del centrocampista Sergio Canales al Monterrey, el considerado Streamer del Año, Ibai Llanos habló de la nueva contratación del futbol mexicano a través de su cuenta oficial de twitch en la que cuenta con 15 millones de suscriptores.

"¡OJOOOO lo que dice Ibai Llanos sobre Sergio Canales!"

El también presidente de Koi Esports y Porcinos FC lanzó contundente mensaje a la afición mexicana con el traspaso bomba del jugador de 32 años de edad, a uno de los equipos del norte del país, procedente del Real Betis Balompié.

“Me he quedado en shock, se han llevado a Canales, no lo puedo creer. Por si no lo sabe algún mexicano le hago un resúmen de Sergio; es buenísimo. Fichaje top. No sabía que se iba a ir a Monterrey. Top, Top, descanse en paz el resto de la liga mexicana porque es buenísimo”, declaró Ibai en su último stream.

Fue el propio Monterrey quién terminó con las dudas para sus aficionados, luego de que este lunes confirmó su nuevo fichaje, por fin hecho realidad para el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX.

Campeón de la @UEFAcom #NationsLeague 2023 🏆 con @SeFutbol 🇪🇸 y jugador de @LaLiga que más ocasiones de gol generó durante las temporadas 2021-2022 y 2022-2023. 📊🔝



"¡Bienvenido, @SergioCanales!🔥 ¡Hoy llegas al Club de Futbol Monterrey a escribir tu historia en Azul y…"



“Campeón de la UEFA Nations League 2023 con la Selección Española y jugador de LaLiga que más ocasiones de gol generó durante las temporadas 2021-2022 y 2022-2023. ¡Bienvenido, Sergio Canales! ¡Hoy llegas al Club de Futbol Monterrey a escribir tu historia en Azul y Blanco! Estamos seguros de que juntos obtendremos grandes triunfos”, publicó Rayados a través de su cuenta oficial de twitter.

El jugador de 32 años cuenta con un amplio currículum en el futbol europeo, tras su paso por Racing Santander, Valencia, Real Sociedad y Real Betis en total 16 temporadas en equipos de LaLiga, finalmente se decantó por un contrato de tres años con el club de “La Pandilla” dirigido por Fernando “Tano” Ortiz.

"Estoy en el mejor momento de mi carrera. Me siento muy ilusionado y con ganas de conseguir grandes cosas con el Monterrey". @SergioCanales 🗣️💙



¡No te pierdas la entrevista completa!

¿Cuándo debuta Canales con Monterrey?

Actualmente los equipos del máximo circuito de futbol mexicano disputan el torneo internacional contra los combinados de la MLS en la Leagues Cup, por lo que podríamos ver a Canales hacer sus debut en uno de los dos compromisos de Rayados ante Real Salt Lake, este miércoles 27 de julio en el Estadio America First Field.