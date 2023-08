La reacción de Olga Carmona, heroína de España, al fallecimiento de su padre

Con gol de Olga Carmona, España se coronó en el Mundial Femenil ante Inglaterra: la futbolista del Real Madrid abrió el marcador en el primer tiempo del partido y, su anotación, le dio la primera estrella para el combinado ibérico en la rama femenil a nivel de selecciones; sin embargo, al finalizar el encuentro recibió la lamentable noticia del fallecimiento de su padre.

Ante la desafortunada noticia, la defensa española de 23 años de edad reaccionó con una publicación en sus redes sociales donde rinde unas palabras a la memoria de su padre; la publicación la acompañó con un foto de ella besando la medalla de campeona del mundo.

Te puede interesar: Selección de España es campeona del Mundial Femenil 2023

Así reaccionó Olga Carmona al fallecimiento de su padre

“Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", fue lo que publicó Olga Carmona tras enterarse del fallecimiento de su padre y de ser la heroína para España en la final de la Copa del Mundo.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Olga Carmona: autora de dos goles para ‘darle’ el título del mundo a España

Desde la ronda de semifinales, Olga Carmona se hizo presente en el marcador para España: ante Suecia, la defensa del Real Madrid anotó el gol con el que las dirigidas por Jorge Vilda consiguieron su boleto al partido por el título. Además, su tanto en la final fue el único del partido donde España venció a Inglaterra para bordar la primera estrella en el pecho de la selección femenil.

Luego de ser titular en la fase de grupos, Olga Carmona recuperó la titularidad hasta las semifinales: la futbolista española de 23 años de edad participaba como defensa lateral y continuamente causaba peligro en el área rival.

Te puede interesar: Fallecen al menos 7 aficionados de Corinthians en un accidente automovilístico