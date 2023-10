¡SORPRESA! Guanyu Zhou recibe máscara de su ídolo Rey Mysterio

No es un secreto que a lo largo de la temporada de la Fórmula Uno, el Gran Premio de México es uno de los favoritos de los pilotos de la máxima categoría del automovilismo y para algunos termina por ser más especial de lo esperado.

Tal es es el caso del piloto de Alfa Romeo Guanyu Zhou qué su visita a la Ciudad de México le ha recordado su pasión por la cultura Mexicana incluida la Lucha Libre donde en su infancia tenía como ídolo a Rey Mysterio, luchador Azteca que fue en mucho tiempo símbolo de la WWE.

Guanyu Zhou platicó con Azteca Deportes sobre lo que espera para este Gran Premio de México 2023, segundo para el piloto chino que además de hablar del fin de semana en el automovilismo, confesó que de pequeño seguía mucho la Lucha Libre en México y Estados Unidos, convirtiéndose en fanático del luchador Azteca, Rey Mysterio.

“Rey Mysterio, ¿conoces a Rey Mysterio de la WWE? Oh sí. Es mi atleta favorito. Yo era el tipo que lo apoyaba de niño, de pequeño, así que estaba viendo la lucha libre de la WWE y esperaba que estuviera ahí mucho tiempo. Entonces espero que algún día me reúna, tal vez el año que viene con él”, mencionó el piloto de Alfa Romeo.

En Azteca Deportes le regalamos una máscara del luchador al piloto chino y su reacción fue de sorpresa colocándosela inmediatamente con una gran sonrisa y agradeciendo el gesto.

No hay duda que el Gran Premio de México sigue sorprendiendo al mundo de la Fórmula Uno y cada año encuentra cosas nuevas para enamorar a todos los que integran la visita del Gran Circo a la capital del país.

Su gastronomía, su cultura y sus tradiciones son del agrado de todos los que visitan el Autódromo Hermanos Rodríguez y la Ciudad de México. En esta ocasión el piloto Guanyu Zhou recordando su infancia y el fanatismo de un luchador mexicano.

Guanyu Zhou disfruta del Foro Sol

Por otro lado, Guanyu Zhou mencionó lo mucho que le gusta la zona del Foro Sol en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se declaró listo para el Gran Premio de México 2023 donde espera junto a su equipo Alfa Romeo superar la actuación del año anterior en suelo mexicano.

“Me encanta ir al último sector de esto. No sé cómo lo llamas aquí. (FORO SOL) Pero esta sección es muy apretada porque durante todo el fin de semana habrá mucha gente, especialmente el domingo. Simplemente dice que todas las personas de estas tribunas y tienes ese ambiente realmente particular. Me siento muy bien. Ya sabes, por supuesto, es mucha información sobre la carrera. Tenemos un triple encuentro de la semana pasada, pero estamos listos para México, el año pasado , de hecho, fuimos bastante rápidos aquí. Así que estoy buscando repetir o hacerlo aún mejor aquí y es simplemente genial. Digamos que viene a México la afición que tanto le apasiona la F1, así que sí, feliz de estar aquí", puntualizó el piloto.