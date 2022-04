¿Contra quién jugaría México si pasa a Octavos de Final en Qatar 2022?

México tendrá un escenario complicado de cara a contender por el título de campeón en Qatar 2022, pues si de por sí el Grupo C ya era complicado, el panorama en Octavos de Final, en caso de calificar, será igual o más difícil.

En este torneo no se puede dar a ningún rival como ‘sencillo’, pues todos juegan a su máximo nivel en cada encuentro, pues un error podría dejarlos fuera a días de haber llegado, por lo que será una batalla letal desde el día 1.

¿Qué selecciones están en el grupo de México?

La Selección Mexicana se ubica en el Grupo C de Qatar 2022, donde comparte sector con la Argentina de Lionel Messi, la Polonia de Robert Lewandowski y Arabia Saudita, que podría ser el ‘rival menos fuerte’.

Terminar como líder del Grupo C luce muy complicado, pues la lógica diría que Argentina dominará y los demás equipos pelearán el segundo puesto, donde México podría quedar, pero nunca se sabe, igual y en una de esas sí se consigue ‘el milagro’.

Posibles rivales de México en Octavos de Final

Los Octavos de Final en la Copa del Mundo se arman de la siguiente manera: Grupo A vs Grupo B, Grupo C vs Grupo D, Grupo E vs Grupo F y Grupo G vs Grupo H, donde el líder de cada sector se mide ante el segundo del contrario.

En este caso a México le tocaría medirse ante el líder o sublíder del Grupo D, donde está Francia, Dinamarca, Túnez y el ganador del Perú vs Australia/Emiratos Árabes, por lo que desde ahora ya podemos ver que no será nada fácil.

En este sector lo ‘normal’ sería que Francia quede como líder y Dinamarca quede en segundo, por lo que estos dos serían los potenciales rivales de México para Octavos de Final, pero no podemos descartar al resto.

¿Cuándo inicia Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 dará inicio el próximo 21 de noviembre con los anfitriones, partido que dará inicio en punto de las 4:00 hrs (tiempo del centro de México) y donde las 32 selecciones van con miras a ocupar el lugar de honor del futbol mundial.