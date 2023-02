Real Madrid sufre importante baja para debutar en el Mundial de Clubes

De cara a su debut en el Mundial de Clubes, el Real Madrid ha sufrido una sensible baja para enfrentar al Al-Ahly. El portero de Bélgica, Thibaut Courtois no hizo el viaje a Marruecos para encarar el juego de Semifinales debido a una molestia muscular en el abductor izquierdo, no obstante, no se conoce el tiempo en el que el guardameta no va a estar disponible en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Tras haber quedado descartado del compromiso de la Jornada 20 de LaLiga ante el Mallorca por una molestia en el calentamiento, el portero del conjunto merengue espera poder llegar a disputar la Final del Mundialito, esto en caso de que el Real Madrid logre avanzar en la competencia. Con la baja de Thibaut Courtois en el arco, el jugador se suma a las ausencias de Eder Militao, Ferland Mendy, Lucas Vázquez y Karim Benzema, quienes tampoco van a disputar el torneo internacional.

Jugadores que pueden volver para la Final

Como en el caso de Militao y Benzema, el Real Madrid mantiene esperanzas de que se puedan sumar durante la semana a la concentración del equipo. De momento solo se encuentran descartados por completo Ferland Mendy y Lucas Vázquez, que van a continuar en Madrid sus respectivas recuperaciones para poder volver lo más pronto a la competencia local, pues además se acerca la ronda de los Octavos de Final en la Champions League.

En dicha instancia, el Real Madrid tiene como rival al Liverpool en el torneo de la UEFA. La escuadra de Carlo Ancelotti disputa el encuentro de Ida el 21 de febrero visitando el Estadio de Anfield. Mientras que la Vuelta se juega en la cancha del Santiago Bernabéu el 15 de marzo.

